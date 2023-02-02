Статистика: в декабре в Липецкой области дорожали чай, яйца, хлеб

Индекс потребительских цен в Липецкой области в декабре 2022 года составил 100,88%, а в целом за 12 месяцев – 112,96%, сообщает Липецкстат.





Непосредственно в декабре цены на продовольственные товары выросли на 0,45%, а по сравнению с декабрем 2021 года продовольствие подорожало на 9,95%. Так, выросли в цене плодоовощная продукция на 6%, чай, яйца, хлеб и хлебобулочные изделия, овощные консервы, сыры, сливочное масло, мясные консервы и полуфабрикаты – на 1-2%. Одновременно с этим снизились цены на сахар на 6%, маргарин, макароны и крупы, муку, безалкогольные напитки – 2-4, фруктово-ягодные консервы, свинину, мясо птицы, подсолнечное масло, говядину – на 1%.



Непродовольственные товары по данным статистики в декабре подорожали на 0,12%, а в целом за 12 месяцев – на 15,62%. Рост цен отмечен на предметы садоводства на 3%, моющие и чистящие средства, чулочно-носочные изделия, печатные издания, медикаменты, табачные изделия – на 1%.

Вместе с тем снизились цены на средства связи, телерадиотовары, газовое моторное топливо, бумажно-беловые товары, шины для легкового автомобиля, фарфоро-фаянсовую посуду – на 1-3%.



Цены и тарифы на услуги выросли в декабре на 2,82%, по сравнению с декабрем 2021 года - на 14,07%. Заметный рост цен и тарифов на услуги обусловлен удорожанием коммунальных услуг в целом на 9%. Так плата за обращение с твердыми коммунальными отходами, оплата холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, услуги по снабжению электроэнергией, газоснабжение повысилась на 9-10%. Кроме того, подорожала стоимость проезда в междугородных автобусах на 7%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 10%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 17%, стоимость проезда в городском автобусе в Ельце – на 21%. Абонентская плата за Интернет подорожала на 2%. Одновременно с этим подешевели услуги в сфере зарубежного туризма на 14%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) - на 4%, цена билетов в театры – на 2%, отмечает Липецкстат.



