В Липецкой области до -6

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не прогнозируется.

Среднесуточные температуры воздуха составят 7-8 градусов мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/сек. Температура ночью будет от -9 до -14 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от -10 до -12 градусов, днем она составит от -2 до -4 градусов.



День 24 января стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 33 градусов мороза.