Общество

51 минуту назад

Администрация Липецка: в городе посыпано противогололедной смесью 35% тротуаров и 90% основных дорог

19 830
#гололед
3
Администрация Липецка: в городе посыпано противогололедной смесью 35% тротуаров и 90% основных дорог

На дороги и тротуары Липецка высыпали более 260 тонн материалов.

Около 260 тонн противогололедных материалов внесены на дороги Липецка, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как уверяют чиновники, на данный момент посыпано около 90% основных дорог. Этим занимаются  16 пескоразбрасывателей на проезжей части. На работу они вышли в три часа утра. 

Сейчас улицы продолжает очищать техника, рабочие муниципального управления благоустройства проверяют проходимость колодцев и лотков ливневки, чтобы на дорогах не скапливалась талая вода. 

- Ранним утром пять единиц малогабаритной техники приступили обработке тротуаров. Пока обработано 35% площадей. Работают и свыше 120 дворников – посыпают пешеходные зоны и площадки остановочных павильонов, - отметил начальник управления Дмитрий Пушилин.

Липчан призывают быть внимательными и осторожными. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, передвигаться исключительно на зимней резине и помнить об увеличении тормозного пути в гололёд. Пешеходам – выбирать обувь с нескользящей подошвой, смотреть под ноги, избегать резких движений при ходьбе.
19 830
#гололед
3

Комментарии (20)

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Animal planet.

7 минут назад
На 11 мкр ничего не посыпано.
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Animal planet.

7 минут назад
Город 48,а не хотите сделать репортаж про фальшивую красную икру,которую продают на ярмарке 11 мкр,в трёх точках. Обманывают людей,преимущественно пожилых. А внутри даже не имитация из желатина,а не известное химическое вещество.
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001

8 минут назад
ага посыпано также как и на студеновской было высыпано 38 тонн при прорыве
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Кристина

12 минут назад
Город выясните вечером в травм пунктах сколько сегодня людей покалечилось на этом песке. Потом напишите.
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Гость лтз

16 минут назад
А частный сектор что не нужно посыпать . Просыпте хоть песком.
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Ксения

18 минут назад
Ни капли правды.ни одного дворника во дворе .. тротуар не посыпапан ничем вообще...как и ступени у подъезда д.45 по ул.Боевой проезд.утром передо мной прямо на ступенях упала соседка...а посыпят...если вообще посыпят видимо к обеду...только вот люди на работу и школу пошли утром...
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Елена

19 минут назад
Ходила утром в больнице. В обычные дни хоть дворники работали сегодня вообще нет негде не кого. Тишина. Не кто не чего не делает. Только пишут враньё
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911

28 минут назад
Не посыпано НИГДЕ! От слова СОВСЕМ!
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Екатерина

29 минут назад
Не надоело врать. Сегодня утро не возможно было идти у Меркурия. Сплошной каток. Пушилин вы не пробовали утром пройтись пешком??? Издевательство и одно вранье.
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гоша

30 минут назад
БРЕХНЯ !!! Администрация сейчас будет изворачиваться как может ! Даже на Советской у администрации - каток , ни горстки песка ! Если они о себе не подумали , то горожане им вообще = до лампочки = !!!! .
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