Администрация Липецка: в городе посыпано противогололедной смесью 35% тротуаров и 90% основных дорог

На дороги и тротуары Липецка высыпали более 260 тонн материалов.



Около 260 тонн противогололедных материалов внесены на дороги Липецка, сообщает пресс-служба городской администрации.



Как уверяют чиновники, на данный момент посыпано около 90% основных дорог. Этим занимаются 16 пескоразбрасывателей на проезжей части. На работу они вышли в три часа утра.



Сейчас улицы продолжает очищать техника, рабочие муниципального управления благоустройства проверяют проходимость колодцев и лотков ливневки, чтобы на дорогах не скапливалась талая вода.



- Ранним утром пять единиц малогабаритной техники приступили обработке тротуаров. Пока обработано 35% площадей. Работают и свыше 120 дворников – посыпают пешеходные зоны и площадки остановочных павильонов, - отметил начальник управления Дмитрий Пушилин.



Липчан призывают быть внимательными и осторожными. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, передвигаться исключительно на зимней резине и помнить об увеличении тормозного пути в гололёд. Пешеходам – выбирать обувь с нескользящей подошвой, смотреть под ноги, избегать резких движений при ходьбе.

