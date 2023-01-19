Общество
51 минуту назад
Администрация Липецка: в городе посыпано противогололедной смесью 35% тротуаров и 90% основных дорог
На дороги и тротуары Липецка высыпали более 260 тонн материалов.
Около 260 тонн противогололедных материалов внесены на дороги Липецка, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как уверяют чиновники, на данный момент посыпано около 90% основных дорог. Этим занимаются 16 пескоразбрасывателей на проезжей части. На работу они вышли в три часа утра.
Сейчас улицы продолжает очищать техника, рабочие муниципального управления благоустройства проверяют проходимость колодцев и лотков ливневки, чтобы на дорогах не скапливалась талая вода.
- Ранним утром пять единиц малогабаритной техники приступили обработке тротуаров. Пока обработано 35% площадей. Работают и свыше 120 дворников – посыпают пешеходные зоны и площадки остановочных павильонов, - отметил начальник управления Дмитрий Пушилин.
Липчан призывают быть внимательными и осторожными. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, передвигаться исключительно на зимней резине и помнить об увеличении тормозного пути в гололёд. Пешеходам – выбирать обувь с нескользящей подошвой, смотреть под ноги, избегать резких движений при ходьбе.
Как уверяют чиновники, на данный момент посыпано около 90% основных дорог. Этим занимаются 16 пескоразбрасывателей на проезжей части. На работу они вышли в три часа утра.
Сейчас улицы продолжает очищать техника, рабочие муниципального управления благоустройства проверяют проходимость колодцев и лотков ливневки, чтобы на дорогах не скапливалась талая вода.
- Ранним утром пять единиц малогабаритной техники приступили обработке тротуаров. Пока обработано 35% площадей. Работают и свыше 120 дворников – посыпают пешеходные зоны и площадки остановочных павильонов, - отметил начальник управления Дмитрий Пушилин.
Липчан призывают быть внимательными и осторожными. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, передвигаться исключительно на зимней резине и помнить об увеличении тормозного пути в гололёд. Пешеходам – выбирать обувь с нескользящей подошвой, смотреть под ноги, избегать резких движений при ходьбе.
Комментарии (20)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Animal planet.
Animal planet.
001
Кристина
Гость лтз
Ксения
Елена
911
Екатерина
гоша