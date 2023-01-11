Происшествия

28 минут назад

Подозреваемых в обмане липчан «сотрудников службы безопасности банка» будут судить в Иркутской области

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#мошенничество
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Подозреваемых в обмане липчан «сотрудников службы безопасности банка» будут судить в Иркутской области

Потерпевшим сообщали о несанкционированных попытках перевода денежных средств с их счетов и убеждали перевести денежные средства на «безопасные» счета.​

В Иркутской области предстанут перед судом мужчина и женщина, обвиняемые в серии мошенничеств. В числе их жертв были липчане.

По версии следствия, житель Челябинской области придумал преступную схему, в которую вовлек свою сожительницу. 

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, путем случайного подбора абонентских номеров они звонили жителям Иркутской, Липецкой, Воронежской областей и представляясь сотрудниками службы безопасности банка.

Потерпевшим сообщали заведомо ложную информацию о несанкционированных попытках перевода денежных средств с их счетов и убеждали перевести денежные средства на «безопасные» счета.​

За 8 месяцев 2021 года подозреваемые похитили у жителей Иркутской, Липецкой, Воронежской областей более 240 тысяч рублей.​

Уголовное дело, возбужденное по статьям 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество), направлено на рассмотрение в Черемховский городской суд.

Фото -  38.мвд.рф

443
#мошенничество
3

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