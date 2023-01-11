28 минут назад
Подозреваемых в обмане липчан «сотрудников службы безопасности банка» будут судить в Иркутской области
Потерпевшим сообщали о несанкционированных попытках перевода денежных средств с их счетов и убеждали перевести денежные средства на «безопасные» счета.
По версии следствия, житель Челябинской области придумал преступную схему, в которую вовлек свою сожительницу.
Потерпевшим сообщали заведомо ложную информацию о несанкционированных попытках перевода денежных средств с их счетов и убеждали перевести денежные средства на «безопасные» счета.
За 8 месяцев 2021 года подозреваемые похитили у жителей Иркутской, Липецкой, Воронежской областей более 240 тысяч рублей.
Уголовное дело, возбужденное по статьям 158 УК РФ (кража) и 159 УК РФ (мошенничество), направлено на рассмотрение в Черемховский городской суд.
Фото - 38.мвд.рф