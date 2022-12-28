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В Госдуму внесен закон о расширении действия полиса ОСАГО
На размер страховой выплаты при этом будет влиять только возраст, стаж и аварийность самого страхователя.
В Госдуму внесен законопроект, направленный на снижение стоимости "автогражданки".
Документ зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.
В законопроекте предлагается, чтобы договор обязательственного страхования мог бы действовать в отношении любого транспортного средства, находящегося во владении страхователя. Единственное ограничение - автомобиль должен быть той же категории.
Один из инициаторов, депутат Госдумы Борис Пайкин рассказал, что таким образом, продавая один легковой автомобиль и приобретая другой, автовладелец сохраняет действие ранее оформленного полиса. Это позволит экономить средства и избежать дополнительных бюрократических процедур, - отметил он.
По его словам, в настоящий момент, если один автомобиль используется несколькими водителями, то каждый из них должен быть вписан в полис ОСАГО. И если это транспортное средство, которым управляют несколько членов семьи, то это существенно увеличивает стоимость полиса.
Он добавил, что ежегодно в стране на вторичном рынке продается порядка 4 млн автомобилей. Это, по его словам, означает, что 4 миллиона владельцев полиса ОСАГО расторгают его досрочно, зачастую с потерей денежных средств. А 4 миллиона покупателей оформляют полис заново.
"Существенным недостатком действующего порядка обязательного страхования является то, что страхователь несет бремя финансовой ответственности за лиц, которые указаны в страховом полисе, при заключении договора ОСАГО", - говорится в пояснительной записке.
В случае принятия закона на размер страховой премии, уплачиваемой страхователем, будет влиять лишь его возраст, стаж и аварийность, - подчеркивают авторы.
Внесенный законопроект оставляет за гражданами право выбора - какой вид договора обязательного страхования гражданской ответственности для них является наиболее практичным и экономически выгодным, - пишет "Российская газета".
Документ зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.
В законопроекте предлагается, чтобы договор обязательственного страхования мог бы действовать в отношении любого транспортного средства, находящегося во владении страхователя. Единственное ограничение - автомобиль должен быть той же категории.
Один из инициаторов, депутат Госдумы Борис Пайкин рассказал, что таким образом, продавая один легковой автомобиль и приобретая другой, автовладелец сохраняет действие ранее оформленного полиса. Это позволит экономить средства и избежать дополнительных бюрократических процедур, - отметил он.
По его словам, в настоящий момент, если один автомобиль используется несколькими водителями, то каждый из них должен быть вписан в полис ОСАГО. И если это транспортное средство, которым управляют несколько членов семьи, то это существенно увеличивает стоимость полиса.
Он добавил, что ежегодно в стране на вторичном рынке продается порядка 4 млн автомобилей. Это, по его словам, означает, что 4 миллиона владельцев полиса ОСАГО расторгают его досрочно, зачастую с потерей денежных средств. А 4 миллиона покупателей оформляют полис заново.
"Существенным недостатком действующего порядка обязательного страхования является то, что страхователь несет бремя финансовой ответственности за лиц, которые указаны в страховом полисе, при заключении договора ОСАГО", - говорится в пояснительной записке.
В случае принятия закона на размер страховой премии, уплачиваемой страхователем, будет влиять лишь его возраст, стаж и аварийность, - подчеркивают авторы.
Внесенный законопроект оставляет за гражданами право выбора - какой вид договора обязательного страхования гражданской ответственности для них является наиболее практичным и экономически выгодным, - пишет "Российская газета".