Липчане за выходные отдали мошенникам более 2,3 миллиона рублей

Крупные суммы денег потерпевшие доверяли лжеброкерам и «сотрудникам банка».

За прошедшие трое суток 20 жителей региона поверили многоликим мошенникам. В общей сложности потерпевшие отдали аферистам более 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.



Так, 30-летний липчанин обратился в полицию из-за финансовой пирамиды «Финико». Неизвестные пообещали ему высокий доход от инвестиций в криптовалюту и перепродажу. В итоге у него похитили 550 000 рублей.



35-летнему жителю областного центра лжеброкеры предложили помощь в игре на бирже. Для этого нужно было перевести деньги на «специальные» счета. В течение двух месяцев липчанин под руководством «консультантов» перечислил 306 000 рублей. Однако «больших дивидендов» мужчина так и не дождался. Под тем же предлогом мошенники похитили у 23-летнего липчанина 465 000 рублей, а у 49-летней жительницы областного центра – 360 000 рублей.



- 34-летнему липчанину позвонили якобы с телефона УМВД России по Липецкой области. Мужчину поставили перед фактом, что мошенники работают по его карте и в настоящий момент осуществляется спецоперация по их поимке. При этом потерпевшему не дали возможность отказаться, назвали вымышленные данные сотрудников, а также осуществляли сопровождение в «телефонном» режиме. В результате мужчина лишился 500 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.



Еще 16 человек лишились денег при продаже или покупке товаров и услуг через интернет-площадки. По всем фактам возбуждены уголовные дела.