Происшествия

31.01.2022 12:30

Липчане за выходные отдали мошенникам более 2,3 миллиона рублей

8 2404
#мошенничество
Липчане за выходные отдали мошенникам более 2,3 миллиона рублей

Крупные суммы денег потерпевшие доверяли лжеброкерам и «сотрудникам банка».

За прошедшие трое суток 20 жителей региона поверили многоликим мошенникам. В общей сложности потерпевшие отдали аферистам более 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Так, 30-летний липчанин обратился в полицию из-за финансовой пирамиды «Финико». Неизвестные пообещали ему высокий доход от инвестиций в криптовалюту и перепродажу. В итоге у него похитили 550 000 рублей.

35-летнему жителю областного центра лжеброкеры предложили помощь в игре на бирже. Для этого нужно было перевести деньги на «специальные» счета. В течение двух месяцев липчанин под руководством «консультантов» перечислил 306 000 рублей. Однако «больших дивидендов» мужчина так и не дождался. Под тем же предлогом мошенники похитили у 23-летнего липчанина 465 000 рублей, а у 49-летней жительницы областного центра – 360 000 рублей.

- 34-летнему липчанину позвонили якобы с телефона УМВД России по Липецкой области. Мужчину поставили перед фактом, что мошенники работают по его карте и в настоящий момент осуществляется спецоперация по их поимке. При этом потерпевшему не дали возможность отказаться, назвали вымышленные данные сотрудников, а также осуществляли сопровождение в «телефонном» режиме. В результате мужчина лишился 500 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Еще 16 человек лишились денег при продаже или покупке товаров и услуг через интернет-площадки. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
8 2404
#мошенничество

Комментарии (8)

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Александр

сегодня, 07:39
Плохих дорог и дураков, хватит нам на сто веков...
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К небесам на Спутнике

31.01.2022 22:11
Фото под заголовок нормально подобрали
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???

31.01.2022 19:04
Когда люди научаться не отвечать на не знакомые номера? А страсть к наживе, халявным деньгам -- это всегда преобладает...И даже не жалко этих людей, вродп молодые по возрасту, а по развитию....?
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Куща

31.01.2022 17:58
Лучше бы дворникам отдали бы, недалекие !
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Маруся

31.01.2022 15:02
Кузьмич, всегда удивлялась таким людям. И еще, как они умудряются скопить такие суммы? Тут работаешь не покладая рук и зарплата вроде ничего, ан нет не удаётся и 10 000 отложить. А может это и к лучшему? Никому по дури не переведу.
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гость1

31.01.2022 15:00
Мда... Финансовая пирамида "Финико" же закрылась уже очень давно. В сети миллион роликов по этой теме, и столько же статей в новостных ресурсах. Хорошо, что хоть не в ммм1994 решил в 2022 году вложиться
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Кузьмич

31.01.2022 13:59
В России, Слава Богу, дураков на 100 лет припасено
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37

31.01.2022 12:44
Думаете это они сами придумали?
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