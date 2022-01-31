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В Липецке на дистанционку отправили 9668 школьников

17 2131
#карантин #школа #детский сад
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В Липецке на дистанционку отправили 9668 школьников

Три школы в городе закрыты полностью.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в областном центре на дистанционном обучении находятся 9668 учеников из 359 классов 55 школ.

Учащиеся двух гимназий №12 и 19, а также лицея №44 полностью ушли на карантин.

На недельное дистанционное обучение уходят коллективы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.

Всего в липецких школах болеют 7616 учеников – это 12,8% от общего числа, на больничном 281 педагог – 9,3% от общего числа. Классов, закрытых по причине заболеваемости коронавирусом, нет.

В детских садах эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной – учреждения работают в штатном режиме.

17 2131
#карантин #школа #детский сад
7

Комментарии (17)

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Как гость
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..

21 минуту назад
освобождение от физ нагрузок,поберечь сердце от осложнений .
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Не до учебы!

22 минуты назад
Ауууу, Департамент образования, проснитесь!
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Ученик

30 минут назад
А гимназия 64? Не закрыта?
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Ивушка

32 минуты назад
097, а ничего что 69 гимназия сидит, хотя осталась только 9 и 5 параллель?
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ПРР

38 минут назад
и еще проводим олимпиады среди детей. Пусть ходят и заражаются
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Григорий

39 минут назад
В школе 24 им М. б. Раковского более 12 классов нету 30% на прошлом месяце ищё хуже...
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Елена

42 минуты назад
006, "32 проц" без- справок дома сидят? К врачам обращайтесь, будет вам карантин. А то два дня посидят дома по записке от родителей, температуру собьют, а потом больные идут заражать всех в школу! Карантин объявляется, когда к врачу идут дети, а не когда "можно мы посидим 2 дня."
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Гость

47 минут назад
Что значит нет классов закрытых по причине коронавируса. А в 14 школе?
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Гость

48 минут назад
Чиновников на удаленку сразу посадили, вдруг бедняжки заболеют, а дети пусть учатся, пока все не заболеют, будут до последнего ходить в школу!
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Гость

48 минут назад
Закрылись элитные школы, где учатся дети родителей которые работают в администрации. А остальные не дети.
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