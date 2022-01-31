В Липецке на дистанционку отправили 9668 школьников

Три школы в городе закрыты полностью.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, в областном центре на дистанционном обучении находятся 9668 учеников из 359 классов 55 школ.



Учащиеся двух гимназий №12 и 19, а также лицея №44 полностью ушли на карантин.



На недельное дистанционное обучение уходят коллективы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.



Всего в липецких школах болеют 7616 учеников – это 12,8% от общего числа, на больничном 281 педагог – 9,3% от общего числа. Классов, закрытых по причине заболеваемости коронавирусом, нет.



В детских садах эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной – учреждения работают в штатном режиме.



