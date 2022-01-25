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В Роспотребнадзоре назвали рекомендательными меры по тестированию работников на коронавирус

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#тестирование #коронавирус

Ранее сообщалось, что работников, в том числе привитых и переболевших, проверять будут в зависимости от размера штата компании.

Рекомендации Роспотребнадзора для работодателей о тестировании сотрудников на коронавирус были выпущены в качестве методической помощи и не являются обязательными к исполнению, - рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников носят исключительно рекомендательный характер. Предназначены для тех работодателей, кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы. Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению", - отмечается в сообщении.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на подготовленный Роспотребнадзором проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус сообщила о рекомендации увеличить число тестирований.

В организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю (по понедельникам и четвергам). Если в компании трудится 500–1000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю. А крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели. Процедура не касается сотрудников, работающих удаленно, но ее придется провести для всех вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных, - писала газета со ссылкой на проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус.

Причем отмечалось, что рекомендации по тестированию работников были и раньше – они зависели от конкретного региона. К примеру, в Москве с началом пандемии компаниям надо было проверять 10% сотрудников каждые 15 дней. В августе 2021 г. такие обязанности со столичных предприятий сняли.
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#тестирование #коронавирус

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