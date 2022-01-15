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сегодня, 15:38

За лишившуюся телефона липчанку вступилась прокуратура

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#конфликт #телефон
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За лишившуюся телефона липчанку вступилась прокуратура

Липчанка пострадала от запретившего себя снимать мужчины.

Напомним, в ноябре минувшего года в редакцию GOROD48 обратилась 31-летняя липчанка Ольга Романова. По словам женщины, ещё 16 мая 2021 года она пострадала от рук хулигана: мужчина, которого она попыталась снять на видео, выхватил из её рук телефон и бросил его в реку, и за это для него до сих пор не последовало никакой ответственности. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела.

По версии одной стороны конфликта, дело было так. Женщина вместе с мужем с утра отдыхали на берегу реки Воронеж в районе улице Карла Маркса в Липецке. Семья ловила рыбу и жарила шашлыки на своём мангале. Примерно в обед к месту их отдыха приплыл мужчина на SUP-доске и потребовал убираться куда подальше: мол, это частная территория, и вам здесь не место. Женщина говорит, что речь шла об обычной никак не огороженной береговой зоне. Завязалась словесная перепалка. Мужчина с веслом на доске заявил: «Убирайтесь, это моя территория», женщина взяла в руки телефон и начала снимать всё происходящее на видео — хотела так напугать дебошира. Но он выхватил мой телефон и выбросил его глубоко в реку, после чего уплыл — в этот момент муж женщины успел его сфотографировать на свой телефон. Вода в мае была ещё холодная, потерпевшие попробовали найти телефон, но сделать этого им не удалось.

- Никакого телефона я не трогал, все подробно изложил в полиции, - сообщил GOROD48 липчанин А., о котором ведёт речь заявительница. - Если будут дальше продолжаться эти кляузы, подам иск за клевету.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокуратура Правобережного района Липецка при осуществлении надзора посчитала решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Ольги Романовой незаконным.

- Проведённой проверкой установлено, что липчанка в 2018 году приобрела телефон «Хонор 7А» в ТРЦ «Европа» за 10 000 рублей, а чехол за 500 рублей, которые с учётом износа и хорошего состояния оценивает в 8500 рублей, - отметили в пресс-службе прокуратуры. - В результате противоправных действий по уничтожению имущества ей причинён материальный ущерб, который ввиду наличия на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, кредитных обязательств перед банком и общего дохода семьи является значительным. Несмотря на очевидные признаки совершенного преступления, сотрудниками полиции вынесено незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое прокуратурой Правобережного района Липецка отменено, одновременно инициирован вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сейчас уголовное дело по заявлению Ольги Романовой уже возбуждено, проводится расследование.
3 889
#конфликт #телефон
3

Комментарии (3)

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Биомасса

28 минут назад
Прибереговая территория ни при каких обстоятельствах не может находиться в частном владении. Мужик просто их "разводил" на шашлык.
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Гость

31 минуту назад
Я правильно понял? Пока женщина снимала дебошира на телефон, плавающего на доске, он успел сойти на берег, выхватить мобильник и выбросить. После чего уплыл. А в это время муж фотографировал, пока на его жену нападают и портят имущество? Ну красава, чО...
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Я слышал про эту терреторию

40 минут назад
а законно ли они ее занимают и если законно как это вообще оформляли и кто я думаю прокуратуре есть чем заняться
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