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18 минут назад
Синоптики предупредили о резком потеплении и скачке давления в РФ
В конце рабочей недели жителей европейской части России ждет резкий скачок температуры и атмосферного давления.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центра и севера Европейской России в конце рабочей неделе ожидает повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба, - передает РИА Новости.
По его словам, начиная с 13 января в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон.
"Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу он приблизится к Москве, чуть восточнее. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу-четверг будет уже около нуля градусов", - сообщил синоптик.
Такое резкое изменение коснется почти всей Европейской части России: северо-запад, столичный регион, Черноземье, Ростовская область и Краснодарский край, Крым, - отметил Вильфанд. Но самое сильное потепление коснется центра и севера Европейской России.
Отмечается, что на данный момент через все умеренные широты Евразии простирается антициклон, поэтому над центром Европейской России — хорошо выраженная область высокого давления. Температура уже понизилась в центре Европейской России и на севере.
"Ночью уже будет до минус 20 градусов, а днем до минус 10 градусов, местами до минус 15 градусов. В ночь на четверг будет минус 17… минус 20 градусов, по области до минус 25 градусов. Облачно с прояснениями, а ночью звезды будет видно, поэтому выхолаживание", - пояснил метеоролог.
По его словам, начиная с 13 января в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон.
"Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу он приблизится к Москве, чуть восточнее. Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу-четверг будет уже около нуля градусов", - сообщил синоптик.
Такое резкое изменение коснется почти всей Европейской части России: северо-запад, столичный регион, Черноземье, Ростовская область и Краснодарский край, Крым, - отметил Вильфанд. Но самое сильное потепление коснется центра и севера Европейской России.
Отмечается, что на данный момент через все умеренные широты Евразии простирается антициклон, поэтому над центром Европейской России — хорошо выраженная область высокого давления. Температура уже понизилась в центре Европейской России и на севере.
"Ночью уже будет до минус 20 градусов, а днем до минус 10 градусов, местами до минус 15 градусов. В ночь на четверг будет минус 17… минус 20 градусов, по области до минус 25 градусов. Облачно с прояснениями, а ночью звезды будет видно, поэтому выхолаживание", - пояснил метеоролог.