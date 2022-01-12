Коронавирус
49 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 121 случай COVID-19, 8 человек умерли
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Для сравнения: 12 января 2021 года были выявлены 168 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 121 новый случай коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 309 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 398 случаев COVID-19, выздоровели 79 118 человек, умерли 2 900
человек.
В России за сутки выявлены 17 946 случаев COVID-19, выздоровели 26 346 человек, умерли — 745 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 702 150 случаев COVID-19, выздоровели 9 758 364 человека, умерли — 318 432 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 398 случаев COVID-19, выздоровели 79 118 человек, умерли 2 900
человек.
В России за сутки выявлены 17 946 случаев COVID-19, выздоровели 26 346 человек, умерли — 745 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 702 150 случаев COVID-19, выздоровели 9 758 364 человека, умерли — 318 432 человека.
1 314
кит