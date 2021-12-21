Общество
сегодня, 12:33
Зарплаты липчанина хватит на 740 литров бензина
Эксперты выяснили, в каких регионах самый доступный бензин для населения.
Эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов РФ по доступности бензина для населения. Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в нашей стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года на среднюю в регионе цену бензина в октябре 2021 года.
Липецкая область оказалась на 46 месте рейтинга. По подсчетам экспертов, средней липецкой зарплаты хватит на покупку 740 литров АИ-92. При этом стоимость литра топлива в регионе в октябре составила 46 рублей 31 копейку, его цена с начала года выросла на 5,9%.
Среди регионов Центрального Черноземья самую высокую строчку занимает Белгородская область (44 места, 742 литра бензина). Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 000 литров бензина марки АИ-92 в месяц. Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители девяти регионов – Тамбовской области (598 литров), Республики Калмыкия (593 литра), Карачаево-Черкесской Республики (592 литра), Республики Северная Осетия – Алания (591 литр), Ивановской области (579 литров), Республики Ингушетия (574 литра), Кабардино-Балкарской Республики (567 литров), Республики Дагестан (552 литра), Чеченской Республики (540 литров). Это объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами.
В целом по России бензин марки АИ-92 за 10 месяцев 2021 года выросли на 6,9%. Наиболее существенно, более чем на 10%, цены на бензин марки АИ-92 выросли в Республике Тыва, Чеченской Республике, Республике Алтай, Сахалинской области, Республике Дагестан, Забайкальском крае, Иркутской области, Крыму.
Липецкая область оказалась на 46 месте рейтинга. По подсчетам экспертов, средней липецкой зарплаты хватит на покупку 740 литров АИ-92. При этом стоимость литра топлива в регионе в октябре составила 46 рублей 31 копейку, его цена с начала года выросла на 5,9%.
Среди регионов Центрального Черноземья самую высокую строчку занимает Белгородская область (44 места, 742 литра бензина). Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 000 литров бензина марки АИ-92 в месяц. Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители девяти регионов – Тамбовской области (598 литров), Республики Калмыкия (593 литра), Карачаево-Черкесской Республики (592 литра), Республики Северная Осетия – Алания (591 литр), Ивановской области (579 литров), Республики Ингушетия (574 литра), Кабардино-Балкарской Республики (567 литров), Республики Дагестан (552 литра), Чеченской Республики (540 литров). Это объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами.
В целом по России бензин марки АИ-92 за 10 месяцев 2021 года выросли на 6,9%. Наиболее существенно, более чем на 10%, цены на бензин марки АИ-92 выросли в Республике Тыва, Чеченской Республике, Республике Алтай, Сахалинской области, Республике Дагестан, Забайкальском крае, Иркутской области, Крыму.
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