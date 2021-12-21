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Зарплаты липчанина хватит на 740 литров бензина

17 682
#рейтинг #топливо #бензин
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Зарплаты липчанина хватит на 740 литров бензина

Эксперты выяснили, в каких регионах самый доступный бензин для населения.

Эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов РФ по доступности бензина для населения. Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в нашей стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года на среднюю в регионе цену бензина в октябре 2021 года.

Липецкая область оказалась на 46 месте рейтинга. По подсчетам экспертов, средней липецкой зарплаты хватит на покупку 740 литров АИ-92. При этом стоимость литра топлива в регионе в октябре составила 46 рублей 31 копейку, его цена с начала года выросла на 5,9%.

Среди регионов Центрального Черноземья самую высокую строчку занимает Белгородская область (44 места, 742 литра бензина). Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 000 литров бензина марки АИ-92 в месяц. Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители девяти регионов – Тамбовской области (598 литров), Республики Калмыкия (593 литра), Карачаево-Черкесской Республики (592 литра), Республики Северная Осетия – Алания (591 литр), Ивановской области (579 литров), Республики Ингушетия (574 литра), Кабардино-Балкарской Республики (567 литров), Республики Дагестан (552 литра), Чеченской Республики (540 литров). Это объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки или ниже среднероссийских, сколько низкими зарплатами.

В целом по России бензин марки АИ-92 за 10 месяцев 2021 года выросли на 6,9%. Наиболее существенно, более чем на 10%, цены на бензин марки АИ-92 выросли в Республике Тыва, Чеченской Республике, Республике Алтай, Сахалинской области, Республике Дагестан, Забайкальском крае, Иркутской области, Крыму.
17 682
#рейтинг #топливо #бензин
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Комментарии (17)

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Гость

11 минут назад
Мало того на каждой заправки не доливают бензин еще цены поднимают куда смотрят контролеры или они тоже куплены?
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Неавтофанат

16 минут назад
Жил на Новолипецке 20 лет, но на комбинате не работал! Там никогда за "рабочую стойку" не платили. Тогда машины работники общепита быстрее покупали, хотя "зарплата" раз в пять меньше, чем у сталевара. Зато щи у них жирнее были и котлеты домой кастрюлями носили. А сталевар по две порции на обед покупал и после смены перекусывал, иначе до дома не дойдешь!
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Гость

20 минут назад
Мало того на каждой заправки не доливают бензин еще цены поднимают куда смотрят контролеры или они тоже куплены?
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Парижанин

21 минуту назад
Фулона набили травой , каждому своё......
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Гость

24 минуты назад
Средние данные - это не показатели.. Нельзя собрать заработную плату в 500 тыс. прибавить к ней з/плату в 15 тыс.. И вывести средний статистический показатель.
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Эксперт

25 минут назад
Очень смешно, лучше бы написали на сколько килограмм свежей рыбы хватит зарплаты Липчанина.
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ниже

25 минут назад
где ты работаешь? а шее у народа сидишь? грамотей
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Миша

26 минут назад
Год назад, в декабре 2020 заправляли 92й по 42 рубля, сейчас, год спустя, по 47. Рост 11.9%... Дальше думайте сами.
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Правда

28 минут назад
Бред сивой кобылы.
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Прохожий

29 минут назад
Жил на Новолипецке 20 лет, точно единорог!
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