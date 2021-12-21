Происшествия

сегодня, 10:38

19-летний липчанин украл из бани два телефона, снял деньги с чужой карты, ограбил девушку и обнес магазин

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#кража
19-летний липчанин украл из бани два телефона, снял деньги с чужой карты, ограбил девушку и обнес магазин

В отношении юноши возбужден четыре уголовных дела.

Полицейские задержали 19-летнего жителя Липецка по подозрению в целой серии краж. Последние из них он совершил 17 декабря. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в этот день юноша отправился со знакомыми в баню на улице Гагарина. 

- Во время отдыха молодой человек захотел купить напитки в баре, но за стойкой администратора не оказалось. Тогда он прошел в подсобное помещение, где украл со стола два сотовых телефона. Один телефон, который не представлял ценности, он выбросил, а другой сдал в ломбард, - рассказали в пресс-службе. 

Полицейские отыскали вора, после чего выяснилось, что кража из бани не первая в списке криминальных похождений ранее судимого юноши. 

- По дороге от бани к ломбарду, парень обнаружил, что к сотовому телефону привязана банковская карта. При помощи смс-сообщения он перевел с карты на свой счет 2000 рублей, - сообщили в полиции.

69-летняя работница бани, которой принадлежали телефоны, она оценила понесенный ущерб в сумму свыше 10 000 рублей. 

Оказалось также, что ночью 7 ноября на улице Космонавтов парень оу 19-летней девушки телефон. А в июне этого года вынес из сетевого магазины продукты на сумму 3599 рублей.

В отношении юноши возбуждены четыре уголовных дела за кражи и грабеж. Полицейские располагают информацией о причастности задержанного к иным кражам, совершенным из сетевых магазинов.
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#кража

Комментарии (3)

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Кот

37 минут назад
К концу года надо висяки списывать-все на него повесили!
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Леночка

39 минут назад
Фильм можно снять- ,, прохождение распаренного"
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Гость

41 минуту назад
Это Дед Мороз, он подарки собирал... Казнить нельзя помиловать...
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