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За сутки в Липецкой области выявили 302 случая COVID-19, 12 человек умерли
Для сравнения: 20 декабря 2020 года были выявлены 172 случая инфицирования коронавирусом. На этот день пришелся пик второй волны COVID-19 в регионе. Еще 172 случая выявили 6 декабря 2021 года и после этого кривая заболеваемости пошла вниз.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 81 546 случаев COVID-19, выздоровели 74 480 человек, умерли 2 672 человека.
В России за сутки выявлены 27 022 случая COVID-19, выздоровели 30 059 человек, умерли — 1 019 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 241 812 случаев COVID-19, выздоровели 9 014 980 человек, умерли — 298 222 человека.
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