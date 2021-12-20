Общество

сегодня, 11:35

За сутки в Липецкой области выявили 302 случая COVID-19, 12 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 302 случая COVID-19, 12 человек умерли

Для сравнения: 20 декабря 2020 года были выявлены 172 случая инфицирования коронавирусом. На этот день пришелся пик второй волны COVID-19 в регионе. Еще 172 случая выявили 6 декабря 2021 года и после этого кривая заболеваемости пошла вниз.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 302 новых случая коронавирусной инфекции, 12 человек умерли, 134 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 81 546 случаев COVID-19, выздоровели 74 480 человек, умерли 2 672 человека.

В России за сутки выявлены 27 022 случая COVID-19, выздоровели 30 059 человек, умерли — 1 019 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 10 241 812 случаев COVID-19, выздоровели 9 014 980 человек, умерли — 298 222 человека.
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#коронавирус

Комментарии (6)

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Дворник

11 минут назад
Стабильный идиотизм, прогресс на лицо, меяц назад было 400, теперь 300, власть народ спасает! Да и на праздники пропиться надо с коллективом, а к середине января опять рост начнется, власть скажет , что народ гулял сверх меры, короче стадом управлять в России умеют
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Стабильный идиотизм

47 минут назад
Ограничения в Липецкой области никак не влияют на количество больных и умерших.
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правителям

сегодня, 12:59
да ужжж жадность прогрессирует но губит
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Кот

сегодня, 12:56
Желаем знать, Похоже эта информация под грифом секретно!
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Желаем знать

сегодня, 12:39
Желаем знать возраст умерших и еще наличие у них других хронических заболеваний. Это так просто и не сложно указать! И указать вакцинирован или нет.
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Ооо статистика подъехала. Кто заказывал?

сегодня, 11:43
Стабильность признак либо вранья, либо нулевой квалификации врачей и усугубления ситуации из-за вакцинации в худшую сторону
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