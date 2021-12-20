За сутки в Липецкой области выявили 302 случая COVID-19, 12 человек умерли

Для сравнения: 20 декабря 2020 года были выявлены 172 случая инфицирования коронавирусом. На этот день пришелся пик второй волны COVID-19 в регионе. Еще 172 случая выявили 6 декабря 2021 года и после этого кривая заболеваемости пошла вниз.





С начала эпидемии, по данным сайта



В России за сутки выявлены 27 022 случая COVID-19, выздоровели 30 059 человек, умерли — 1 019 человек.



С начала эпидемии в стране выявили 10 241 812 случаев COVID-19, выздоровели 9 014 980 человек, умерли — 298 222 человека. За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 302 новых случая коронавирусной инфекции, 12 человек умерли, 134 человека вылечились.С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф , в регионе выявили 81 546 случаев COVID-19, выздоровели 74 480 человек, умерли 2 672 человека.В России за сутки выявлены 27 022 случая COVID-19, выздоровели 30 059 человек, умерли — 1 019 человек.С начала эпидемии в стране выявили 10 241 812 случаев COVID-19, выздоровели 9 014 980 человек, умерли — 298 222 человека.