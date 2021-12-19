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Оползень в Сочи разрушил магистральный водовод

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Оползень, вызванный сильными из-за ливней в Сочи, повредил магистральный водовод, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МУП "Водоканал".

"Оползневой процесс, спровоцированный обильными осадками, наблюдаемыми на территории курорта последние дни, повредил магистральный водовод, обеспечивающий ресурсом около одной тысячи жителей Хостинского района. Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 мм по улице Горно-Стрелковой Дивизии. Вода под давлением вырвалась на высоту более 23 метров, вызывая локальное подтопление территории", - рассказал начальник ситуационного центра МУП Сочи "Водоканал" Алексей Старцев.

По его словам, на месте происшествия уже работает бригада предприятия, которая устраняет последствия инцидента. При этом он отметил, что у жителей ряда районов могут наблюдаться проблемы с подачей воды.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как под большим давлением плотная струя воды вырвалась вверх. В результате аварии перебои с водоснабжением испытывают жители десяти улиц Хостинского района. Всего порядка 1 тыс. человек остались без воды.

В городе организуют регулярное курирование автоцистерн с целью обеспечения жителей питьевой водой. <
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