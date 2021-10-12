Отмена НДС для общепита будет стоить бюджету 127,3 млрд рублей

Минфин рассчитал выпадающие доходы казны от отмены НДС для ресторанного бизнеса — за три года действия эксперимента они составят 127,3 млрд рублей. Это следует из отчета об оценке налоговых расходов федерального бюджета, с которым ознакомились «Известия».



В частности, в 2022 году выпадающие доходы достигнут 38,7 млрд, в 2023 — 42,4 млрд, а в 2024 — 46,2 млрд. Впрочем, это лишь малая часть выпадающих доходов казны от льгот по НДС. В совокупности они составят 7,1 трлн рублей до 2024-го.

В Минфине «Известиям» заявили, что внесенные изменения не ограничены каким-либо конкретным сроком. А оценка налоговых расходов федерального бюджета проводится в соответствии со сроком планирования три года.

С инициативой освободить от НДС предприятия общественного питания выступил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года. Он предложил дать эту льготу ресторанам с выручкой не более 2 млрд рублей.

При этом глава государства отметил, что за общепитом сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15%, даже если численность персонала, занятого компанией, вырастет до 1500 человек. Сейчас такой порог составляет 250 человек.