Киоск наворовал энергии на 286`340 рублей

Нестационарный торговый павильон запитали от близлежащего столба.

Региональный арбитражный суд рассмотрел иск энергетиков в адрес предпринимательницы, которой принадлежит торговый киоск. Энергетики уличили бизнес в воровстве электричества.



Как указано в материалах суда, бездоговорное потребление электроэнергии было выявлено в ларьке возле остановки «Улица Меркулова». Летом 2019 года по этому факту составили акт. Ранее ларек уже отключали от подачи электричества, но предпринимательница самовольно снова запитала киоск от высоковольтной линии. Энергетики подсчитали, что на киоск ушло энергии на 286 340 рублей. Представители компании направили хозяйке киоска претензию с требованием оплатить использованные ресурсы, но она осталась без ответа.



Суд решил взыскать с владелицы ларька всю сумму долга за электроэнергию, а также женщине придется выплатить проценты за пользование чужими средствами и погасить судебные расходы.