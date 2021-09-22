Общество

сегодня, 10:33

«Преемник» Константина Вострикова станет известен на следующей неделе

4 868
#вице-мэр #назначение #должность
1
«Преемник» Константина Вострикова станет известен на следующей неделе

В мэрии пока не называют кандидатов на пост первого вице-мэра Липецка.

Сегодня в региональных телеграм-каналах появилась информация о том, что место уходящего на должность вице-губернатора Константина Вострикова в кабинете первого заместителя главы администрации Липецка займет действующий председатель департамента ЖКХ Вадим Негробов.

В администрации Липецка это назначение комментировать не стали. Пока понятно, что имя нового вице-мэра Липецка на этой неделе известно не станет.

- 29 сентября — для Константина Вострикова последний рабочий день в администрации Липецка. Или в этот день, или чуть раньше, 27-28 сентября, станет известно, кто займет должность, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.

Напомним, Константин Востриков займет в администрации Липецкой области должность вице-губернатора. Эта вакансия освободилась после увольнения Ильи Тузова по собственному желанию. С 30 сентября Константин Востриков назначен заместителем главы администрации региона.

Константин Востриков родился в 1984 году. Имеет два высших образования: в 2006 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Экономика». Занимал должности директора Фонда капитального ремонта и заместителя начальника управления энергетики и тарифов региона.

На должность первого заместителя главы администрации Липецка был назначен 24 марта 2020 года, координировал работу департаментов ЖКХ, градостроительства и архитектуры, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и отдела охраны окружающей среды, а позже и территориальных округов, на базе которых в этом году был создан единый департамент.
4 868
#вице-мэр #назначение #должность
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ой ой

15 минут назад
да любого, как будто Востриков был суперработник? что был он что не был, главное в трудовой красивые надписи и есть кому продвигать...
ответить

А

32 минуты назад
Кумовство - наше всё. Детишки успешно меняют своих папаш на тёпленьких местечках. А вы идите в центр занятости. Вам там предложат, по словам губернатора, высокооплачиваемые вакансии в 15-20 тысяч.
ответить

Просто мимо проходил

36 минут назад
Какая разница, кого назначат! Посидит несколько месяцев, ничего позитивного не сделает, даже не все подчиненные его увидят и даже не запомнят, как его зовут, да и уйдет на новый, более высокий, уровень.
ответить

ОКУ "Центр занятости Липецка"

58 минут назад
Липчане, ждем ваших резюме на вакансию первого вице-мэра. Получка на этой должности высокая
ответить

Еще в рубрике

Фотоконкурс «Видеть» стартует в регионе
#фкр
Фотоконкурс «Видеть» стартует в регионе

8 минут назад

Общество
Школьные столовые ждет подробный аудит
#питание #школа #тендер
Школьные столовые ждет подробный аудит

8 минут назад

Общество
В баре нашли опасный для жизни виски
#алкоголь #торговля #бар
3
В баре нашли опасный для жизни виски

57 минут назад

Общество
Космическая площадка – в подарок от «Пятерочки» для детской радости
Космическая площадка – в подарок от «Пятерочки» для детской радости

сегодня, 10:20

Общество
В Липецке ищут хозяина «Фольксвагена»
#автомобиль
7
В Липецке ищут хозяина «Фольксвагена»

сегодня, 10:11

Общество
На улице Алмазной в аварии пострадала 26-летняя женщина
5
На улице Алмазной в аварии пострадала 26-летняя женщина

сегодня, 09:36

Общество