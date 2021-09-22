«Преемник» Константина Вострикова станет известен на следующей неделе

В мэрии пока не называют кандидатов на пост первого вице-мэра Липецка.

Сегодня в региональных телеграм-каналах появилась информация о том, что место уходящего на должность вице-губернатора Константина Вострикова в кабинете первого заместителя главы администрации Липецка займет действующий председатель департамента ЖКХ Вадим Негробов.



В администрации Липецка это назначение комментировать не стали. Пока понятно, что имя нового вице-мэра Липецка на этой неделе известно не станет.



- 29 сентября — для Константина Вострикова последний рабочий день в администрации Липецка. Или в этот день, или чуть раньше, 27-28 сентября, станет известно, кто займет должность, - сообщили GOROD48 в администрации Липецка.



Напомним, Константин Востриков займет в администрации Липецкой области должность вице-губернатора. Эта вакансия освободилась после увольнения Ильи Тузова по собственному желанию. С 30 сентября Константин Востриков назначен заместителем главы администрации региона.



Константин Востриков родился в 1984 году. Имеет два высших образования: в 2006 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Экономика». Занимал должности директора Фонда капитального ремонта и заместителя начальника управления энергетики и тарифов региона.



На должность первого заместителя главы администрации Липецка был назначен 24 марта 2020 года, координировал работу департаментов ЖКХ, градостроительства и архитектуры, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и отдела охраны окружающей среды, а позже и территориальных округов, на базе которых в этом году был создан единый департамент.