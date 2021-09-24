В Липецкой области туманно, дождливо и до +14

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием малоподвижного циклона с центром над Центральным федеральным округом – погода останется неустойчивой, периодически будут идти дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер южный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.



День 25 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1973 году – 3 градуса мороза.

