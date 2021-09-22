«Стальное дерево» помогает одиноким пенсионерам

При поддержке благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» в Липецке заработал проект «От сердца к сердцу». Он реализуется в рамках грантовой программы «Стальное дерево» и помогает одиноким пенсионерам решить их насущные бытовые проблемы.



Проект продлится до 20 октября. Его участниками станут более 50 добровольцев из числа студентов 1-2 курса Липецкого государственного технического университета, активистов профкома вуза и волонтерского движения «Территория спасения».



В этом году группа студентов экономического факультета ЛГТУ приняла участие в конкурсе проектов и получила грант на реализацию своей инициативы. На средства гранта они закупили моющие средства и сувениры, уточнили адреса одиноких ветеранов, разместили на остановочных павильонах красочные информационные банеры об акции.



В ходе проекта волонтеры рассчитывают помочь не менее 50 особо нуждающимся пенсионерам города в различных домашних делах. Например, они проведут уборку квартиры или починят сломанный стул. Кроме этого пожилым людям бесплатно вручат набор моющих средств для дома и памятные подарки.



«В современном мире постепенно растет доля людей пожилого возраста. Привлечение молодежи к волонтерской деятельности помогает реализовать в нашем регионе социально-значимые проекты помощи таким людям. Один из них - «От сердца к сердцу». Наш проект помимо непосредственно помощи нуждающимся формирует у студентов такие ценности, как милосердие, человеколюбие и сострадание», – рассказала один из авторов проекта Кристина Барсукова.



Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, планирует направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

