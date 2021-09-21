208 новых случаев, 10 умерших - суточная сводка эпидемии

За сутки в Липецкой области подтверждены 208 случаев инфицирования коронавирусом, из ранее заболевших выздоровели 124 человека, 10 человек от COVID-19 скончались. Такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии, по данным сайта, в Липецкой области выявлены 51 052 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 44 375 человек выздоровели, 1 580 - от болезни умерли.

В России за сутки выявлены 19 179 случаев заболевания, 15 437 человек выздоровели, 812 - от COVID-19 умерли.



За время коронавирусной эпидемии в России COVID-19 заболели 7 313 851 человек, 6 526 111 из них выздоровели, 199 808 человек скончались.

