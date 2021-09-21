Коронавирус

9 минут назад

208 новых случаев, 10 умерших - суточная сводка эпидемии

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#коронавирус
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208 новых случаев, 10 умерших - суточная сводка эпидемии
За сутки в Липецкой области подтверждены 208 случаев инфицирования коронавирусом, из ранее заболевших выздоровели 124 человека, 10 человек от COVID-19 скончались. Такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии, по данным сайта, в Липецкой области выявлены 51 052 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 44 375 человек выздоровели, 1 580 - от болезни умерли.
В России за сутки выявлены 19 179 случаев заболевания, 15 437 человек выздоровели, 812 - от COVID-19 умерли.

За время коронавирусной эпидемии в России COVID-19 заболели 7 313 851 человек, 6 526 111 из них выздоровели, 199 808 человек скончались.
83
#коронавирус
1

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