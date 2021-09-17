Происшествия

сегодня, 15:51

В Липецке подозреваемые в краже велосипеда оказали сопротивление при задержании

15 1306
#кража #угон
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Процесс задержания попал на запись камер видеонаблюдения.

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Сегодня ночью в Липецке у дома №92 по улице Тельмана с поличным задержали подозреваемых в краже велосипеда.

Процесс задержания попал на запись камер видеонаблюдения. На ролике видно, что около 03:45 двое парней зашли во второй подъезд дома №92 по улице Тельмана, а в 04:13 они вышли и направились к выходу из двора уже с велосипедом. Но их поджидал автомобиль с оперативниками.

Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление полицейским, за одним из них началась погоня, а другой пустился в рукопашную. Оба были задержаны. Около 05:30 на место прибыла следственно-оперативная группа.

- Сотрудниками уголовного розыска УМВД по городу Липецку был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к кражам велосипедов в областном центре, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - На месте совершения преступления задержаны двое подозреваемых — это 33-летний и 34-летний жители Липецка. При задержании злоумышленники оказали сопротивление, поэтому полицейские вынужденно применили силу. Подозреваемых доставили в отдел полиции №4 для дальнейших оперативно-следственных действий, направленных на формирование и закрепление доказательной базы. Устанавливается причастность задержанных к аналогичным кражам.
15 1306
#кража #угон
1

Комментарии (15)

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Гость

6 минут назад
Интересно?, Пипецк город стукачей
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есть такая профессия

10 минут назад
Артем, .. опера профессионалы. у них глаз наметан, в отличии от ушехлопов
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однако

13 минут назад
сегодня велосипед дороже инотаза
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Пойманы

15 минут назад
Особо опасные рецидивисты!!!, Всех полиционеров представить к званию герой России!!!
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///

16 минут назад
Работайте братья
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Могучий рывок

32 минуты назад
Велик поломали.
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Артем

32 минуты назад
как узнали что они будут воровать велосипед? они позвонили на 112 и сообщили ?
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Мимо проходил

33 минуты назад
Молодцы опера!
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Еагения

39 минут назад
Опера, спасибо за Ваш не лёгкий труд!!!
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Интересно?

43 минуты назад
от куда полицейские узнали что они будут воровать велосипед по этому адресу и в это время ?мне одному не понятно?
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