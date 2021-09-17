В Липецке подозреваемые в краже велосипеда оказали сопротивление при задержании

Процесс задержания попал на запись камер видеонаблюдения.

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Сегодня ночью в Липецке у дома №92 по улице Тельмана с поличным задержали подозреваемых в краже велосипеда.



Процесс задержания попал на запись камер видеонаблюдения. На ролике видно, что около 03:45 двое парней зашли во второй подъезд дома №92 по улице Тельмана, а в 04:13 они вышли и направились к выходу из двора уже с велосипедом. Но их поджидал автомобиль с оперативниками.



Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление полицейским, за одним из них началась погоня, а другой пустился в рукопашную. Оба были задержаны. Около 05:30 на место прибыла следственно-оперативная группа.



- Сотрудниками уголовного розыска УМВД по городу Липецку был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к кражам велосипедов в областном центре, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - На месте совершения преступления задержаны двое подозреваемых — это 33-летний и 34-летний жители Липецка. При задержании злоумышленники оказали сопротивление, поэтому полицейские вынужденно применили силу. Подозреваемых доставили в отдел полиции №4 для дальнейших оперативно-следственных действий, направленных на формирование и закрепление доказательной базы. Устанавливается причастность задержанных к аналогичным кражам.