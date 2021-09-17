Происшествия

сегодня, 10:37

Два автомобиля перевернулись на дорогах области

1 692
#авария #ДТП
Два автомобиля перевернулись на дорогах области

За прошедшие  сутки на дорогах области пострадали семь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 сентября в Грязях  на улице Клинической 78-летний водитель «Лады-111930»  сбил 39-летнего пешехода. Мужчина получил травмы, он направлен на амбулаторное лечение. По предварительным сведениям, водитель жвигался с нарушением скоростного режима.

В поселке Сахарного завода в Лебедянском районе 49-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-217130», при движении задним наехала 75-летнюю пенсионерку.  Пожилую женщину доставили в ГУЗ «Лебедянская МРБ», после оказания помощи отпущена.

В Липецком районе на автодороге Липецк – Данков автомобиль «ВАЗ-21124» врезался в «Хендай Акцент» и «Пежо-406». В ДТП пострадали 41-летний водитель «ВАЗа» и 50-летний водитель «Хендая» , оба госпитализированы.

В Тербунском районе на дороге Никольское-Михайловка-Казинка съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Лада–Калина». С места аварии госпитализирована 20-летняя девушка управлявшая машиной. 
На дороге Хлевное- Тербуны опрокинулся автомобиль «Шевроле – Нива», 25-летний  водитель  доставлен в ГУЗ Тербунская РБ.

За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3418 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей,  за неиспользование ремней безопасности –78.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3014 случая превышения скорости.

Также зафиксирован 21  случай  механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
1 692
#авария #ДТП

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

В кола

52 минуты назад
От телефона даже за рулём не могут оторваться, поэтому и слетают с дороги.
ответить

Еще в рубрике

Пятерых полицейских наказали за видео со спящими сотрудниками ДПС
#ДПС #ГИБДД
Пятерых полицейских наказали за видео со спящими сотрудниками ДПС

23 минуты назад

Происшествия
Многодетная мать своровала детские вещи
#кража #магазин
5
Многодетная мать своровала детские вещи

сегодня, 10:30

Происшествия
Нападение на посетителя кафе не завершилось уголовным делом
#кафе #газ
2
Нападение на посетителя кафе не завершилось уголовным делом

сегодня, 09:42

Происшествия
В Липецке после ДТП перевернулась на крышу и задымилась «Нива»
#ДТП
42
В Липецке после ДТП перевернулась на крышу и задымилась «Нива»

вчера, 20:51

Происшествия
В Липецке задержали подозреваемых в краже на 6 миллионов рублей
#кража
9
В Липецке задержали подозреваемых в краже на 6 миллионов рублей

вчера, 16:36

Происшествия
Ельчанин оставил телефон на лавочке и потерял деньги с банковского счета
#кража #банковская карта
11
Ельчанин оставил телефон на лавочке и потерял деньги с банковского счета

вчера, 15:16

Происшествия