Два автомобиля перевернулись на дорогах области

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали семь человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 сентября в Грязях на улице Клинической 78-летний водитель «Лады-111930» сбил 39-летнего пешехода. Мужчина получил травмы, он направлен на амбулаторное лечение. По предварительным сведениям, водитель жвигался с нарушением скоростного режима.



В поселке Сахарного завода в Лебедянском районе 49-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-217130», при движении задним наехала 75-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину доставили в ГУЗ «Лебедянская МРБ», после оказания помощи отпущена.



В Липецком районе на автодороге Липецк – Данков автомобиль «ВАЗ-21124» врезался в «Хендай Акцент» и «Пежо-406». В ДТП пострадали 41-летний водитель «ВАЗа» и 50-летний водитель «Хендая» , оба госпитализированы.



В Тербунском районе на дороге Никольское-Михайловка-Казинка съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Лада–Калина». С места аварии госпитализирована 20-летняя девушка управлявшая машиной.

На дороге Хлевное- Тербуны опрокинулся автомобиль «Шевроле – Нива», 25-летний водитель доставлен в ГУЗ Тербунская РБ.



За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3418 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности –78.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3014 случая превышения скорости.



Также зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

