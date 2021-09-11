Происшествия

сегодня, 04:39

Тело 11-летней девочки найдено под завалами в поселке Солидарность

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#взрыв газа
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Под завалами может находится еще один человек.

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В поселке Солидарность Елецкого района по завалами разрушенного взрывом газа подъезда двухэтажного жилого дома спасатели обнаружили тело 11-летней девочки, сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области. Раннее из-под завала извлекли тело 50-летней женщины. 

Предположительно, под завалами могут находится еще один человек.

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Взрыв газа произошел в 16-квартирном жилом доме 1970-го года постройки сегодня около часа ночи. Предположительно, в этот момент в доме находились 25 человек. С места происшествия госпитализированы пять человек, в том числе 9-летняя девочка. Двух из них спасатели достали из-под обломков. 

Разбором завалов занимаются 40 человек при помощи 13 единиц техники.
3241
#взрыв газа
2

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