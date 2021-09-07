Происшествия
сегодня, 13:41
В Тюшевке сгорел «Форд»
Утром 6 сентября в селе Тюшевка Липецкого района загорелся легковой автомобиль «Форд».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, автомобиль сгорел дотла.
- Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, автомобиль сгорел дотла.
- Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС.
Ессесено,