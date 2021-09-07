Происшествия

сегодня, 13:41

В Тюшевке сгорел «Форд»

1 339
#МЧС #пожар
В Тюшевке сгорел «Форд»
Утром 6 сентября в селе Тюшевка Липецкого района загорелся легковой автомобиль «Форд».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, автомобиль сгорел дотла. 

- Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС.
1 339
#МЧС #пожар

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ессесено,

сегодня, 13:47
поджигатель неосторожно мимо проходил,случайно бенз разлил,а потом решил закурить и неосторожно,непотушенную спичку бросил. Цепь случайных событий.
ответить

Еще в рубрике

Кассирша алкомаркета обманула 22 покупателей
#мошенничество #интернет
5
Кассирша алкомаркета обманула 22 покупателей

сегодня, 10:58

Происшествия
Бывший начальник облуправления Росреестра Валерий Негробов собирал с подчиненных деньги на «шторы и ...
#коррупция
39
Бывший начальник облуправления Росреестра Валерий Негробов собирал с подчиненных деньги на «шторы и ...

сегодня, 10:15

Происшествия
Спецоперация остановила завоз в Липецк крупной партии наркотиков на такси
#такси #наркотики
3
Спецоперация остановила завоз в Липецк крупной партии наркотиков на такси

сегодня, 09:58

Происшествия
20-летний студент совратил школьника
#изнасилование
18
20-летний студент совратил школьника

сегодня, 09:45

Происшествия
В Липецке перевернулся автомобиль автомобиль «Джили», водитель погиб
#авария #ДТП
1
В Липецке перевернулся автомобиль автомобиль «Джили», водитель погиб

сегодня, 09:42

Происшествия
В Грязинскую ЦРБ госпитализировали пострадавших в ДТП с комбайном и грузовиком
#ДТП
6
В Грязинскую ЦРБ госпитализировали пострадавших в ДТП с комбайном и грузовиком

вчера, 16:06

Происшествия