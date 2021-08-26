Общество

сегодня, 11:55

Купальный сезон в Ельце закроют завтра

3 422
#пляж #купание
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Купальный сезон в Ельце закроют завтра

После этого у воды перестанут дежурить спасатели.

В Ельце с 27 августа закрывается купальный сезон на пляже берега реки Быстрая Сосна.

- Закрытие купального сезона производится в связи с понижением температуры воды, что повышает риски появления судорог при плавании. Кроме того, на пляжах больше не будут дежурить спасатели. В связи с этим ельчанам рекомендовано отказаться от купания в водоемах после закрытия пляжей, - сообщает администрация Ельца.
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#пляж #купание
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Комментарии (3)

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Русский и Шокерфейс

30 минут назад
Елецкой администрации деятельность бурлит как не когда)
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Павел

31 минуту назад
Логично: купание станет более рискованным, поэтому спасатели дежурить перестанут.
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купаюсь каждый день

сегодня, 12:04
Он должен был закрыться ещё 2 августа ! Ну, лучше поздно, чем никогда!!
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