Купальный сезон в Ельце закроют завтра

После этого у воды перестанут дежурить спасатели.

В Ельце с 27 августа закрывается купальный сезон на пляже берега реки Быстрая Сосна.

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- Закрытие купального сезона производится в связи с понижением температуры воды, что повышает риски появления судорог при плавании. Кроме того, на пляжах больше не будут дежурить спасатели. В связи с этим ельчанам рекомендовано отказаться от купания в водоемах после закрытия пляжей, - сообщает администрация Ельца.

