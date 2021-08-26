Общество
сегодня, 11:55
Купальный сезон в Ельце закроют завтра
После этого у воды перестанут дежурить спасатели.
В Ельце с 27 августа закрывается купальный сезон на пляже берега реки Быстрая Сосна.
- Закрытие купального сезона производится в связи с понижением температуры воды, что повышает риски появления судорог при плавании. Кроме того, на пляжах больше не будут дежурить спасатели. В связи с этим ельчанам рекомендовано отказаться от купания в водоемах после закрытия пляжей, - сообщает администрация Ельца.
- Закрытие купального сезона производится в связи с понижением температуры воды, что повышает риски появления судорог при плавании. Кроме того, на пляжах больше не будут дежурить спасатели. В связи с этим ельчанам рекомендовано отказаться от купания в водоемах после закрытия пляжей, - сообщает администрация Ельца.
Русский и Шокерфейс
Павел
купаюсь каждый день