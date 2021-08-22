В России

34 минуты назад

Торговый центр загорелся в Мытищах

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Началась эвакуация людей из ТЦ

Посетителей торгового центра в подмосковных Мытищах эвакуируют из-за пожара, сообщает "Интерфакс".

"В Мытищах горит торговый центр 4Daily, сработала пожарная сигнализация, с крыши идет черный дым", - рассказал изданию информированный источник.

На видео, появившихся в Сети, видно, как над ТЦ поднимаются клубы дыма. В данный момент проводится эвакуация посетителей и персонала.

В этом здании находится торговый центр 4Daily, семейный парк приключений, фитнес-клуб и другие организации.
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