В России
34 минуты назад
Торговый центр загорелся в Мытищах
Началась эвакуация людей из ТЦ
Посетителей торгового центра в подмосковных Мытищах эвакуируют из-за пожара, сообщает "Интерфакс".
"В Мытищах горит торговый центр 4Daily, сработала пожарная сигнализация, с крыши идет черный дым", - рассказал изданию информированный источник.
На видео, появившихся в Сети, видно, как над ТЦ поднимаются клубы дыма. В данный момент проводится эвакуация посетителей и персонала.
В этом здании находится торговый центр 4Daily, семейный парк приключений, фитнес-клуб и другие организации.
"В Мытищах горит торговый центр 4Daily, сработала пожарная сигнализация, с крыши идет черный дым", - рассказал изданию информированный источник.
На видео, появившихся в Сети, видно, как над ТЦ поднимаются клубы дыма. В данный момент проводится эвакуация посетителей и персонала.
В этом здании находится торговый центр 4Daily, семейный парк приключений, фитнес-клуб и другие организации.