Коронавирус

30 минут назад

В больницах от COVID-19 сегодня лечатся 792 жителя Липецкой области

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#коронавирус
В больницах от COVID-19 сегодня лечатся 792 жителя Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 44 265 случаев новой коронавирусной инфекции, 37 922 человека выздоровели, в том числе 190 за последние сутки, 5 034 — лечатся, 1 309 человек умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 302 человека.

В больницах сегодня находятся 792 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 242 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 233 случая инфицирования коронавирусом. Для сравнения, 19 августа 2020 года выявили 17 случаев COVID-19. Сегодня больше всего заболевших в Липецке — 164, на втором месте Грязинский район — 23, на третьем Долгоруковский район — 12. В Ельце — 10, в Елецком и Усманском районах — по 8, в Воловском районе — 6, в Липецком и Становлянском районах — по одному заболевшему.
349
#коронавирус

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