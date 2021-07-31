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На Кубани Росздравнадзор проверит информацию о гибели семьи после вакцинации
Росздравнадзор назначил проверку распространенной в СМИ информации о семье в Краснодарском крае, четыре члена которой умерли якобы после вакцинации от коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную информацию о том, что в регионе семья из четырех человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.
Проверку организуют из-за распространенной в социальных сетях информации о том, что в Карасунском внутригородском округе Краснодара после прививок от ковида с разницей в несколько дней якобы погибла вся семья девочки—шестиклассницы: родители, дедушка и бабушка. Ребёнок остался сиротой.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») также обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации.
«Учитывая большой общественный резонанс, беспокойство о судьбе ребенка и возможные попытки мошеннических действий, в связи с начатым сбором денежных средств в интересах ребенка, прошу Вас дать поручение о проверки вышеназванной информации», — говорится в запросе.
"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную информацию о том, что в регионе семья из четырех человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства.
Проверку организуют из-за распространенной в социальных сетях информации о том, что в Карасунском внутригородском округе Краснодара после прививок от ковида с разницей в несколько дней якобы погибла вся семья девочки—шестиклассницы: родители, дедушка и бабушка. Ребёнок остался сиротой.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») также обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации.
«Учитывая большой общественный резонанс, беспокойство о судьбе ребенка и возможные попытки мошеннических действий, в связи с начатым сбором денежных средств в интересах ребенка, прошу Вас дать поручение о проверки вышеназванной информации», — говорится в запросе.