В России
7 минут назад
К массовой ревакцинации в ближайшее время присоединятся регионы
В регионах граждан начнут ревакцинировать, как только для этого будет сформирован достаточный запас препаратов, сообщили «Известиям» представители местных департаментов здравоохранения.
Пока обеспечение граждан повторной прививкой от коронавируса осуществляют только некоторые субъекты РФ. К примеру, ревакцинация жителей Воронежской области против СOVID-19 будет проводиться после того, как Минздрав России подтвердит поставки необходимого количества препаратов, сообщили «Известиям» в пресс-службе местного депздрава.
Сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в Оренбургскую область для повторной вакцинации не определены, отметили в пресс-службе регионального депздрава. Ревакцинация желающих проводится, но имеющимися в наличии вакцинами.
Ивановская область уже готовится к тому, чтобы запустить массовую ревакцинацию. Препаратов в регионе на данный момент достаточно, кампания начнется в ближайшее время, сообщили «Известиям» в местном депздраве.
«В остатке свыше 35 тыс. доз «Спутника V». Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в связи с большим спросом и небольшим размером присланных партий быстро закончилась. Ожидаем новые поставки», — рассказали в ведомстве.
В Чувашии повторная иммунизация стартовала 22 июля. А в Калужской области ее начало ожидается после 25 июля, выяснили «Известия».
22 июля в Москве во всех прививочных пунктах официально стартовала ревакцинация от COVID-19. Об этом сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Пока обеспечение граждан повторной прививкой от коронавируса осуществляют только некоторые субъекты РФ. К примеру, ревакцинация жителей Воронежской области против СOVID-19 будет проводиться после того, как Минздрав России подтвердит поставки необходимого количества препаратов, сообщили «Известиям» в пресс-службе местного депздрава.
Сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в Оренбургскую область для повторной вакцинации не определены, отметили в пресс-службе регионального депздрава. Ревакцинация желающих проводится, но имеющимися в наличии вакцинами.
Ивановская область уже готовится к тому, чтобы запустить массовую ревакцинацию. Препаратов в регионе на данный момент достаточно, кампания начнется в ближайшее время, сообщили «Известиям» в местном депздраве.
«В остатке свыше 35 тыс. доз «Спутника V». Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в связи с большим спросом и небольшим размером присланных партий быстро закончилась. Ожидаем новые поставки», — рассказали в ведомстве.
В Чувашии повторная иммунизация стартовала 22 июля. А в Калужской области ее начало ожидается после 25 июля, выяснили «Известия».
22 июля в Москве во всех прививочных пунктах официально стартовала ревакцинация от COVID-19. Об этом сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.