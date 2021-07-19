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сегодня, 15:20

Турция перебросит свой воинский контингент в Афганистан

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Москва возмущена тем, что под охрану аэропорта Кабула берут турецких военных, а не силы правительственных войск Афганистана. Российский МИД РФ указывает, что данное действие проводится без согласования с Кабулом, Анкара лишь получила на это «добро» из Вашингтона. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на российское дипломатическое ведомство.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил в понедельник журналистам: «Турки это сделали по согласованию с американцами, а даже не с кабульской администрацией, это, во-первых. Талибы (запрещены в РФ) однозначно сказали, что будут рассматривать любой остающийся натовский контингент как оккупанта, это два. Третье: нас удивляет, что неужели за 20 лет все это американо-натовское военное сообщество не подготовило 600 афганцев, чтобы они были в состоянии обеспечивать работу кабульского аэропорта, это большой вопрос».

Ещё в мае Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о направлении турецкого военного контингента в Афганистан. В частности, было определено, что под их охрану перейдёт международный аэропорт в Кабуле. Эксперты считают, что Анкара планирует также распространить своё влияние на северные районы Афганистана, где проживают этнические узбеки, туркмены и другие тюркские народы. В общем-то на них турецкие военные собираются опираться, сообщает argumenti.ru

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