сегодня, 15:20
Турция перебросит свой воинский контингент в Афганистан
Москва возмущена тем, что под охрану аэропорта Кабула берут турецких военных, а не силы правительственных войск Афганистана. Российский МИД РФ указывает, что данное действие проводится без согласования с Кабулом, Анкара лишь получила на это «добро» из Вашингтона. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на российское дипломатическое ведомство.
Ещё в мае Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о направлении турецкого военного контингента в Афганистан. В частности, было определено, что под их охрану перейдёт международный аэропорт в Кабуле. Эксперты считают, что Анкара планирует также распространить своё влияние на северные районы Афганистана, где проживают этнические узбеки, туркмены и другие тюркские народы. В общем-то на них турецкие военные собираются опираться, сообщает argumenti.ru