Турция перебросит свой воинский контингент в Афганистан

Москва возмущена тем, что под охрану аэропорта Кабула берут турецких военных, а не силы правительственных войск Афганистана. Российский МИД РФ указывает, что данное действие проводится без согласования с Кабулом, Анкара лишь получила на это «добро» из Вашингтона. Об этом пишет новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на российское дипломатическое ведомство.





Ещё в мае Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о направлении турецкого военного контингента в Афганистан. В частности, было определено, что под их охрану перейдёт международный аэропорт в Кабуле. Эксперты считают, что Анкара планирует также распространить своё влияние на северные районы Афганистана, где проживают этнические узбеки, туркмены и другие тюркские народы. В общем-то на них турецкие военные собираются опираться, сообщает



Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил в понедельник журналистам: «Турки это сделали по согласованию с американцами, а даже не с кабульской администрацией, это, во-первых. Талибы (запрещены в РФ) однозначно сказали, что будут рассматривать любой остающийся натовский контингент как оккупанта, это два. Третье: нас удивляет, что неужели за 20 лет все это американо-натовское военное сообщество не подготовило 600 афганцев, чтобы они были в состоянии обеспечивать работу кабульского аэропорта, это большой вопрос».Ещё в мае Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о направлении турецкого военного контингента в Афганистан. В частности, было определено, что под их охрану перейдёт международный аэропорт в Кабуле. Эксперты считают, что Анкара планирует также распространить своё влияние на северные районы Афганистана, где проживают этнические узбеки, туркмены и другие тюркские народы. В общем-то на них турецкие военные собираются опираться, сообщает argumenti.ru