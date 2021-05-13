Общество

сегодня, 12:08

В грязи на дорогах Липецка городской чиновник обвинил ветер

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#благоустройство
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В грязи на дорогах Липецка городской чиновник обвинил ветер

«Зима была сложная. Мы не жалели пескосоляной смеси».

Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов рассказал о приведении города в порядок после зимы.

Обычно Липецк к 1 мая выглядел как пасхальное яичко: город к этому времени очищали от прошлогодней листвы, зимней грязи и мусора. Но в этом году с наведением порядка явно не заладилось.

- Зима была сложная, с частыми переходами через ноль. Мы не жалели пескосоляной смеси на посыпку дорог и тротуаров, ведь у нас на первом месте была безопасность пешеходов и участников дорожного движения. Весной оказалось много работы. Силами МБУ «Управление благоустройства Липецка» при наступлении положительных температур мы убираем город от грязи ежедневно, - сообщил депутатам чиновник.

По словам Николая Дергунова, в уборке прилотковой части дорог от грязи и песка, подметании тротуаров и их мойке задействованы 56 единиц техники муниципального предприятия. В марте-апреле с улиц вывезено 6 455 тонн грунта. За май убрано еще 1 733 тонны мусора, и уже 998 тонн грязи вывезено силами МБУ.

Однако депутат Екатерина Пинаева, по ее словам, не увидела результатов уборки в своем округе:

- Вы говорите, что вывозите грунт и песок с дорог. А все убраны дороги или не все? В моем округе до сих пор дороги в песке. Улица Доватора вся в песке!

- Улицу Доватора мы очистили от грязи. Не факт, что новую грязь на дорогу на колесах не вывезли из микрорайонов. Недавно дули сильные ветры, которые разносят пыль и песок, - ответил Николай Дергунов.

По словам председателя департамента к сегодняшнему дню вымыты более 90% остановочных павильонов, начался ремонт урн и скамеек. МУП «Зеленхоз» чистит газоны от мусора на площади 3,7 млн кв. м. С территорий детсадов и школ вывезены 230 тонн мусора. Для этого мэрия привлекает технику сторонних организаций и частных лиц.

Проблемой остается механизированная уборка частного сектора - на это в муниципальном бюджете средств, как оказалось, вовсе не предусмотрено! Также с улиц города и из микрорайонов до сих пор не вывезен весь собранный на субботниках мусор. Возможно, потому, что о некоторых таких добровольческих акциях не известно управлению округами.

- Механизм такой. Проводят субботник. Его организаторы подают информацию в управление округами. Места уборки попадают в график вывоза мусора. Так как таких мест более 700, проходит некоторое время, пока будут вывезены все мешки, мы просто не успеваем обслуживать все заявки. О некоторых же субботниках нам не известно, - сказал Николай Дергунов.

Депутат Андрей Иголкин поинтересовался, почему на многих мусорных площадках и просто у дорог полно использованных автомобильных шин?

Начальник управления Правобережным округом Вячеслав Погорелов сообщил, что у управлений округов заключены контракты с организациями, которые забирают шины на переработку. Все автосервисы и шиномонтажи имеют сведения о возможности бесплатно избавиться от покрышек, но сдают ли они такое вторсырье, никто не знает. «Повлиять на частный бизнес мы не можем. Штрафных санкций за свалки шин мы на автосервисы наложить не можем. Их наказать может только Роспотребнадзор». Проекты утилизации шин в Липецке запустили три года назад. Тогда шины собирали три организации, в том числе ИК-6 на Соколе. Сейчас осталась одна такая организация.
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#благоустройство
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Комментарии (17)

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Всё просто

3 минуты назад
Зачем нам вся эта куча бездельников? То ветер у них виноват, то дождь, то снег. Гнать надо таких чиновников!
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Фауст

5 минут назад
Ветер ветер, ты могучь, ты гоняешь стаи тучь!
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Гостья

8 минут назад
С проезжей части смывают на тратуары, а тратуары как очищаются?По песку ветром принесенному?
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Гостья

12 минут назад
Весь город расположен на холмах и склонах.это надо предусматривать при строительстве дорог и делать ливневки.Дорожное полотно идёт по плоскости а стоки и грязь стекают по уклону местности.Воде не прикажешь стекать как плоскость дорожного полотна,вот и образуются рукотворные озера во дворах,а оттока из низин нет..Ждем когда высонет или совсем утонем при очередном дожде.А пески у нас только на дорогах проезжих оседают ,минуя наши дворы и детские площадки.Летят по ветру с новы микрорайонов и летят,как тополиный пух. Плитку тратуарную посыпаете песком а машинами со щетками как убрать?А где дворники? Проблемы создаём сами,а виноват ветер.
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Знаток

15 минут назад
Просто деньги со стороннеми организациями распилили а грязь осталась
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И здесь ветер надул на асфальт и плитку.

31 минуту назад
А по скверу Неделина срезав все газоны верхний слой тоже ветер наверное мешает? Кучи с срезанным грунтом досих пор не убраны и уже начинают растекается от каждодневный дождей на плитку и асфальт.
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Ниссан

36 минут назад
Да нет, это с Воронежа грязь привезли!!! Скинули хоть бы съездили, посмотрели, какая там чистота! Может, научились бы чему.
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ёпт

43 минуты назад
Например, по пр. Победы вдоль самого длинного дома у велодорожки, грязь от того, что не правильно спроектированы газоны от дороги к велодорожке - под большим наклоном. И по весне снег вместе с землёй сходит на велодорожку. Грязище там было по весне немерено
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100%

44 минуты назад
!!!, в точку!!! )))
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Надо

50 минут назад
Нобелевской премией наградить срочно,за изучение влияния атмосферы!!
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