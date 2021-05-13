В грязи на дорогах Липецка городской чиновник обвинил ветер

«Зима была сложная. Мы не жалели пескосоляной смеси».

Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов рассказал о приведении города в порядок после зимы.



Обычно Липецк к 1 мая выглядел как пасхальное яичко: город к этому времени очищали от прошлогодней листвы, зимней грязи и мусора. Но в этом году с наведением порядка явно не заладилось.



- Зима была сложная, с частыми переходами через ноль. Мы не жалели пескосоляной смеси на посыпку дорог и тротуаров, ведь у нас на первом месте была безопасность пешеходов и участников дорожного движения. Весной оказалось много работы. Силами МБУ «Управление благоустройства Липецка» при наступлении положительных температур мы убираем город от грязи ежедневно, - сообщил депутатам чиновник.



По словам Николая Дергунова, в уборке прилотковой части дорог от грязи и песка, подметании тротуаров и их мойке задействованы 56 единиц техники муниципального предприятия. В марте-апреле с улиц вывезено 6 455 тонн грунта. За май убрано еще 1 733 тонны мусора, и уже 998 тонн грязи вывезено силами МБУ.



Однако депутат Екатерина Пинаева, по ее словам, не увидела результатов уборки в своем округе:



- Вы говорите, что вывозите грунт и песок с дорог. А все убраны дороги или не все? В моем округе до сих пор дороги в песке. Улица Доватора вся в песке!



- Улицу Доватора мы очистили от грязи. Не факт, что новую грязь на дорогу на колесах не вывезли из микрорайонов. Недавно дули сильные ветры, которые разносят пыль и песок, - ответил Николай Дергунов.



По словам председателя департамента к сегодняшнему дню вымыты более 90% остановочных павильонов, начался ремонт урн и скамеек. МУП «Зеленхоз» чистит газоны от мусора на площади 3,7 млн кв. м. С территорий детсадов и школ вывезены 230 тонн мусора. Для этого мэрия привлекает технику сторонних организаций и частных лиц.



Проблемой остается механизированная уборка частного сектора - на это в муниципальном бюджете средств, как оказалось, вовсе не предусмотрено! Также с улиц города и из микрорайонов до сих пор не вывезен весь собранный на субботниках мусор. Возможно, потому, что о некоторых таких добровольческих акциях не известно управлению округами.



- Механизм такой. Проводят субботник. Его организаторы подают информацию в управление округами. Места уборки попадают в график вывоза мусора. Так как таких мест более 700, проходит некоторое время, пока будут вывезены все мешки, мы просто не успеваем обслуживать все заявки. О некоторых же субботниках нам не известно, - сказал Николай Дергунов.



Депутат Андрей Иголкин поинтересовался, почему на многих мусорных площадках и просто у дорог полно использованных автомобильных шин?



Начальник управления Правобережным округом Вячеслав Погорелов сообщил, что у управлений округов заключены контракты с организациями, которые забирают шины на переработку. Все автосервисы и шиномонтажи имеют сведения о возможности бесплатно избавиться от покрышек, но сдают ли они такое вторсырье, никто не знает. «Повлиять на частный бизнес мы не можем. Штрафных санкций за свалки шин мы на автосервисы наложить не можем. Их наказать может только Роспотребнадзор». Проекты утилизации шин в Липецке запустили три года назад. Тогда шины собирали три организации, в том числе ИК-6 на Соколе. Сейчас осталась одна такая организация.