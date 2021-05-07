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В Воронеже построят уникальную школу за 3,4 млрд рублей

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В Воронеже построят уникальную школу за 3,4 млрд рублей

Власти объявили о поисках подрядчика

7 мая в мэрии Воронежа рассказали о том, что они начали искать подрядчика для строительства мегашколы, которая расположится в яблоневых садах. Это учебное заведение будет рассчитано на 2 тыс 860 мест, сообщает издание 36ON.

Его строительство обойдется в 3,449 млрд рублей. Здание будет иметь переменную этажность – от 2 до 4 этажей. Общая площадь мегашколы составит 60 тыс. м2. Там будут учебные блоки: «Наука», «Спорт», «Общество», «Техника и IT», «Искусство». В здании обустроят художественную мастерскую, студии хореографии, прикладного искусства и скульптуры, два спортивных зала, тв-студию, планетарий и астрономическую башню.

Около школы обустроят круговую велодорожку с резиновым покрытием, места для катания на скейтах и роликах, пространство для спокойного отдыха. Проектом предусмотрена учебно-опытная зона с теплицами. Пространство также станет доступной средой для ребят с особенностями развития. Помимо прочего, на базе школы организуют мощную физкультурную зону с полем для футбола, прямыми и круговыми дорожками для бега, спортивной площадкой.

– У школы будут абсолютно уникальные для нашего города локации – большая площадка для летательных аппаратов и квадрокоптеров, которая станет базой для практического освоения робототехники вместе с водоемом для испытания плавающих механизмов в разных условиях. Еще один водоем будет биологическим, заселенным рыбками и растениями – для наблюдений и опытов, – поделился Вадим Кстенин.

Ожидаемое время окончания работ по созданию мегашколы – 2022 год. В ней планируют разместить 110 классов по 26 человек. Стоит отметить, что в нашей стране больше нет подобных проектов.
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