Фестиваль «Русборг» заселят «скандинавы» и «славяне»

Организаторы подвели итоги заявочной кампании.

На фестиваль исторической реконструкции «Русборг» подано 1 092 заявки, сообщают организаторы мероприятия. Среди них 686 заявок от мужчин, в 406 — от женщин.



- Из заявившихся мужчин большая часть — воины, 491боец. По регионам, которые реконструируются на фестивале, заявки распределились так: 589 «скандинавов», 337 «славян», 69 «европейцев», 46 «балтов», 18 «степняков», 13 «византийцев». «Скандинавы» по-прежнему в большинстве, но уже далеко не в подавляющем. Выросло количество «европейцев», а вот число «степняков», наоборот, снизилось, - отмечают организаторы фестиваля исторической реконструкции.



«Русборг» пройдет 5-9 мая 2021 на традиционной площадке под Ельцом. Показательное выступление фестиваля запланировано на субботу, 8 мая.



Военно-исторический фестиваль «Русборг» — крупнейший ежегодный международный фестиваль военно-исторической реконструкции на постсоветском пространстве, посвящённый раннему средневековью периода IX—XI веков (т. н. «эпоха викингов») и второй по величине фестиваль по эпохе викингов в Европе. Фестиваль проводится в Липецкой области с 2005 года.