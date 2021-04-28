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сегодня, 10:17

Фестиваль «Русборг» заселят «скандинавы» и «славяне»

7 632
#русборг #фестиваль #реконструкция
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Фестиваль «Русборг» заселят «скандинавы» и «славяне»

Организаторы подвели итоги заявочной кампании.

На фестиваль исторической реконструкции «Русборг» подано 1 092 заявки, сообщают организаторы мероприятия. Среди них 686 заявок от мужчин, в 406 — от женщин.

- Из заявившихся мужчин большая часть — воины, 491боец. По регионам, которые реконструируются на фестивале, заявки распределились так: 589 «скандинавов», 337 «славян», 69 «европейцев», 46 «балтов», 18 «степняков», 13 «византийцев». «Скандинавы» по-прежнему в большинстве, но уже далеко не в подавляющем. Выросло количество «европейцев», а вот число «степняков», наоборот, снизилось, - отмечают организаторы фестиваля исторической реконструкции.

«Русборг» пройдет 5-9 мая 2021 на традиционной площадке под Ельцом. Показательное выступление фестиваля запланировано на субботу, 8 мая.

Военно-исторический фестиваль «Русборг» — крупнейший ежегодный международный фестиваль военно-исторической реконструкции на постсоветском пространстве, посвящённый раннему средневековью периода IX—XI веков (т. н. «эпоха викингов») и второй по величине фестиваль по эпохе викингов в Европе. Фестиваль проводится в Липецкой области с 2005 года.
7 632
#русборг #фестиваль #реконструкция
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Комментарии (7)

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весёлый

53 минуты назад
Маски с дырками надо шить для дудочников
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весёлый

54 минуты назад
Дудеть только в масках ,на кого то распространяется,на кого нет
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Лавочница

сегодня, 10:52
Все артефакты давным давно раскопаны, изьяты и хранятся в недоступных для народа складах.
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Ленин

сегодня, 10:50
Безмасочник, Они уничтожают всю настоящуу историю, подменяя её хипейными шизиками играющими на дудочке на "этно-площадках".
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Типа культура

сегодня, 10:39
Опять будут в палатках неделю бухать толпа непромытых полухиппи
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Безмасочник

сегодня, 10:38
Заниматься чтением памятников письменности той эпохи во много крат интереснее.
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Ленин

сегодня, 10:30
Опять "средневековый бред".
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