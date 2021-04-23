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14 минут назад

Наказание за домашние побои ужесточат в течение шести месяцев

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#домашнее насилие
Как сообщили «Известиям» в Минюсте, поправки в статью 116.1 Уголовного кодекса «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» будут внесены в Госдуму в течение полугода. В ведомстве пояснили, что новые нормы правительство обязал разработать Конституционный Суд, который 8 апреля рассмотрел жалобу жительницы Оренбургской области Людмилы Саковой. Женщину систематически избивал, проживавший с ней брат. Однако по действующей статье УК он фактически оставался безнаказанным. 

Статья предусматривает штраф в размере 40 тыс. рублей, или в размере зарплаты, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо до 240 часов обязательных работ, до шести месяцев исправительных, либо арест до трех месяцев. Но КС признал ст. 116.1 УК РФ несоответствующей Конституции. 

«Она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость», — говорится в постановлении КС. 

До внесения изменений в УК РФ действующая редакция ст. 116.1 остается в силе. 

При этом в Минюсте подчеркнули, что решения КС обязательны на всей территории РФ для всех органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 

В Госдуме предлагаемые изменения вызвали неоднозначную реакцию. 
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#домашнее насилие

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