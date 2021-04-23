Общество
38 минут назад
Службы на Пасху в липецких храмах состоятся
Накануне губернатор Игорь Артамонов встретился с благочинным Липецкой митрополии и обсудил предстоящие торжества.
Игорь Артамонов акцентировал внимание представителей православной церкви на предстоящих праздничных богослужениях, подчеркнув, что службы должны пройти с соблюдением всех санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
— Пасха — святой праздник для большей части населения Липецкой области и мы понимаем, насколько важно для жителей в эти дни посетить храм. Среди ваших прихожан много людей в возрасте, которые наиболее подвержены заражению коронавирусом. Поэтому у меня к вам особая просьба — организуйте процесс так, чтобы мы могли избежать вспышки заболеваемости и сохранить здоровье и жизни людей, — сказал Игорь Артамонов, обращаясь к священнослужителям.
— Пасха — святой праздник для большей части населения Липецкой области и мы понимаем, насколько важно для жителей в эти дни посетить храм. Среди ваших прихожан много людей в возрасте, которые наиболее подвержены заражению коронавирусом. Поэтому у меня к вам особая просьба — организуйте процесс так, чтобы мы могли избежать вспышки заболеваемости и сохранить здоровье и жизни людей, — сказал Игорь Артамонов, обращаясь к священнослужителям.
Отец Геннадий