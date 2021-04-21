В Чехии призывают потребовать от России компенсацию за взрыв

Депутаты нижней палаты парламента Чехии приняли постановление с призывом к правительству потребовать от России выплатить компенсацию за ущерб после взрыва в Врбетице в 2014 году.





"Мы гордимся страной и будем защищаться", - прокомментировал принятие резолюции глава парламентского клуба KDU-ČSL Ян Бартошек, которую ему в Палате общин предложили при обсуждении доклада правительства о расследовании взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.



Глава республиканского правительства Андрей Бабиш, выступая перед депутатами, назвал случившееся семь лет назад абсолютно неприемлемым террористическим актом. В свою очередь, первый вице-премьер Ян Гамачек охарактеризовал действия чешских спецслужб при расследовании инцидента как самую успешную операцию в сфере безопасности в истории страны, которая привела к разгрому российских резидентур в Праге.



Нижняя палата парламента призвала правительство принципиально отказаться от недопустимого вмешательства РФ в суверенитет Чехии и принципиально ограничить численное представительство посольства РФ в соответствии с принципом взаимности, чтобы не допустить российские фирмы (или потенциальные консорциумы) к предстоящему строительству АЭС или других элементов критической инфраструктуры.



Члены Совета выражают благодарность всем, кто способствовал выявлению членов ГРУ на территории Чехии и согласны с высылкой 18 российских дипломатов.



Последовали и ответные шаги Москвы. Вызванному в МИД России послу Чехии Витезславу Пивоньке заявили, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.



Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что обвинения со стороны Чехии в причастности России к взрывам на складах являются безосновательными, - передает



А официальный представитель МИД РФ



Нижняя палата парламента Чехии призвала правительство республики потребовать от России выплату компенсации за ущерб в результате взрыва в Врбетице, - пишет Mlada fronta Dnes "Мы гордимся страной и будем защищаться", - прокомментировал принятие резолюции глава парламентского клуба KDU-ČSL Ян Бартошек, которую ему в Палате общин предложили при обсуждении доклада правительства о расследовании взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.Глава республиканского правительства Андрей Бабиш, выступая перед депутатами, назвал случившееся семь лет назад абсолютно неприемлемым террористическим актом. В свою очередь, первый вице-премьер Ян Гамачек охарактеризовал действия чешских спецслужб при расследовании инцидента как самую успешную операцию в сфере безопасности в истории страны, которая привела к разгрому российских резидентур в Праге.Нижняя палата парламента призвала правительство принципиально отказаться от недопустимого вмешательства РФ в суверенитет Чехии и принципиально ограничить численное представительство посольства РФ в соответствии с принципом взаимности, чтобы не допустить российские фирмы (или потенциальные консорциумы) к предстоящему строительству АЭС или других элементов критической инфраструктуры.Члены Совета выражают благодарность всем, кто способствовал выявлению членов ГРУ на территории Чехии и согласны с высылкой 18 российских дипломатов.Последовали и ответные шаги Москвы. Вызванному в МИД России послу Чехии Витезславу Пивоньке заявили, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что обвинения со стороны Чехии в причастности России к взрывам на складах являются безосновательными, - передает РИА Новости А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила , что после этих событий прошло 7 лет, но никаких подробностей об инциденте обнародовано не было, и назвала следствие "маразматическим парадом".