Происшествия

35 минут назад

В Липецке напротив школы сбили ребёнка

3 890
#ДТП

ДТП произошло на улице Стаханова.

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Сегодня вечером в Липецке на улице Стаханова напротив школы №68 женщина, управлявшая автомобилем «Пежо», допустила наезд на 8-летнего ребёнка.

Как сообщили GOROD48 в ГИБДД по Липецкой области, ребёнок получил многочисленные ссадины, но после осмотра медиками «Скорой помощи» пострадавшего школьника опустили домой.
3 890
#ДТП

Комментарии (3)

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Татьяна

3 минуты назад
У 64 тоже самое,мужчины пропускают всегда,а женщины едут на скорости и даже не видят,что ребенок стоит на пешеходном переходе.
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мальчик-с-пальчик

9 минут назад
вот... из-за таких "женщин", я боюсь переходить дорогу даже на зелёный !!)
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Пессимист

10 минут назад
Судя по видео, ДТП произошло на регулируемом переходе, вопрос лишь в том, кто из участников дальтоник?
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