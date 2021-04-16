Происшествия
35 минут назад
В Липецке напротив школы сбили ребёнка
ДТП произошло на улице Стаханова.
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Сегодня вечером в Липецке на улице Стаханова напротив школы №68 женщина, управлявшая автомобилем «Пежо», допустила наезд на 8-летнего ребёнка.
Как сообщили GOROD48 в ГИБДД по Липецкой области, ребёнок получил многочисленные ссадины, но после осмотра медиками «Скорой помощи» пострадавшего школьника опустили домой.
Как сообщили GOROD48 в ГИБДД по Липецкой области, ребёнок получил многочисленные ссадины, но после осмотра медиками «Скорой помощи» пострадавшего школьника опустили домой.
Татьяна
мальчик-с-пальчик
Пессимист