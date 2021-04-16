Пасечник получит почти 1,5 млн рублей за гибель пчел

Насекомые не выдержали обработку полей в Лебедянском районе.

Судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела апелляционную жалобу на решение Лебедянского районного суда, который обязал местное агропромышленное предприятие выплатить пчеловоду 1 432 761 рубль. Представители компании потребовали отменить решение первой инстанции.



Ранее в Лебедянской районный суд обратился хозяин пасеки в Лебедянском районе. Он утверждал, что его 65 пчелосемей летом 2019 года погибли из-за того, что местная компания проводила обработку полей с цветущими посевами рапса ядохимикатами «Имидор». Мужчина из-за гибели пчел обратился в полицию, администрацию Куликовского сельсовета и в ОГБУ «Лебедянская станция по борьбе с болезнями животных».



После целой серии экспертиз в разных лабораториях было установлено, что предприятие при выращивании рапса использует пестициды, в том числе, «Имидор». Его следы нашли в образцах зерна. Это подтвердилось и в ходе проверки документации компании: предприятие закупало у АО «Щелково агрохим» химические средства защиты растений, в том числе, «Фаскорд» и «Имидор». Согласно регламенту применения АО «Щелково агрохим», где был произведен препарат «Имидор», он очень опасен для пчел и имеет первый класс опасности. Представители компании судебном исковые требования не признали и объяснили, что обработка проводилась пестицидом «Фаскорд», никаких иных пестицидов на посевах сельскохозяйственных культур не применяло. При этом организация заранее дала извещение об обработке пестицидами.



Суд первой инстанции оценил представленные сторонами доказательства, установил факт причинения вреда истцу и наличие причинной связи между действиями ответчика и наступившими последствиями. Суд второй инстанции не нашел оснований для изменения решения.