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47 минут назад

В Свердловской области после гибели 5 детей при пожаре возбуждено дело

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#пожар #гибель детей

В результате пожара в частном доме в поселке Бызово Свердловской области погибли пятеро детей.

В ночь с 14 на 15 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сёл Пригородного района Свердловской области в частном жилом доме произошёл пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли пятеро детей, которые не выбрались из огня.

Частный дом загорелся в 01:45 по местному времени. К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем, кровля рухнула. Двое взрослых и двое детей смогли выбраться, сейчас они находятся в больнице. Судьба еще пятерых детей оставалась неизвестной.

Пожар локализовали на площади в сто квадратных метров в 02:20, через 40 минут ликвидировали открытое горение. При разборе завалов нашли пять тел, - передает МЧС по региону.

В МВД рассказали, что в деревянном доме 1957 года постройки было печное отопление, которое недавно заменили на новое. Среди причин возгорания рассматривается и ветхость электропроводки.

Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии по данному факту следственным отделом по Пригородному району СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам по ст.109, ч.3 УК РФ.

Сейчас следователи и криминалисты СК РФ по региону во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции осуществляют необходимые мероприятия непосредственно на месте трагедии. Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия координирует заместитель руководителя областного СК РФ. Проведён осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи, в которой произошла трагедия. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия необходимых мер профилактического характера. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СКР, - говорится в пресс-релизе СК РФ по региону.
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#пожар #гибель детей

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