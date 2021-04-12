Происшествия

сегодня, 17:01

Следственный комитет проверит историю с разбросанными по могилам фотографиями ребенка

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#могилы #фотографии
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Следственный комитет проверит историю с разбросанными по могилам фотографиями ребенка

Возможно возбуждение уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Полицейские передали материалы проверки по факту обнаружения фотографий ребенка в свежих могилах на окраине Липецка в следственный комитет.

7 марта участники похоронной процессии на Новоселском кладбище нашли в десятке свежевыкопанных могил фотографии ребенка. Также в ямах лежали конфеты. Информация с фотографиями разошлась по социальным сетям. Эту шокирующую новость заметил отец мальчика, он узнал его на фотографии и обратился в полицию.

Сотрудники отдела №5 УМВД РФ по Липецку выяснили, что фотографии ребенка по могилам на окраине города разбрасывала 39-летняя женщина. Позже материалы проверки были переданы в следственный комитет.

- Проверку проводит следственный отдел по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СКР по региону. – Материалам будет дана оценка по признакам преступления в соответствии со статьей 137 УК РФ - нарушение неприкосновенности частной жизни.
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#могилы #фотографии
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Комментарии (4)

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Идиотизм

11 минут назад
Начал расцветать весной
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Вася

26 минут назад
Следственному комитету заняться видимо нечем. Взяточников всех переловили вот и решили помочь психиатрам.
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Безмасочник

сегодня, 17:11
Надо обращаться в Святую Инквизицию. У неё юрисдикция по таким делам
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А чо там поверять?

сегодня, 17:10
За магию, у нас,не судят.Поверят и сделают отказняк.Делов то.
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