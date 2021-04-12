Происшествия
сегодня, 17:01
Следственный комитет проверит историю с разбросанными по могилам фотографиями ребенка
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Возможно возбуждение уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни.
Полицейские передали материалы проверки по факту обнаружения фотографий ребенка в свежих могилах на окраине Липецка в следственный комитет.
7 марта участники похоронной процессии на Новоселском кладбище нашли в десятке свежевыкопанных могил фотографии ребенка. Также в ямах лежали конфеты. Информация с фотографиями разошлась по социальным сетям. Эту шокирующую новость заметил отец мальчика, он узнал его на фотографии и обратился в полицию.
Сотрудники отдела №5 УМВД РФ по Липецку выяснили, что фотографии ребенка по могилам на окраине города разбрасывала 39-летняя женщина. Позже материалы проверки были переданы в следственный комитет.
- Проверку проводит следственный отдел по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СКР по региону. – Материалам будет дана оценка по признакам преступления в соответствии со статьей 137 УК РФ - нарушение неприкосновенности частной жизни.
7 марта участники похоронной процессии на Новоселском кладбище нашли в десятке свежевыкопанных могил фотографии ребенка. Также в ямах лежали конфеты. Информация с фотографиями разошлась по социальным сетям. Эту шокирующую новость заметил отец мальчика, он узнал его на фотографии и обратился в полицию.
Сотрудники отдела №5 УМВД РФ по Липецку выяснили, что фотографии ребенка по могилам на окраине города разбрасывала 39-летняя женщина. Позже материалы проверки были переданы в следственный комитет.
- Проверку проводит следственный отдел по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СКР по региону. – Материалам будет дана оценка по признакам преступления в соответствии со статьей 137 УК РФ - нарушение неприкосновенности частной жизни.
4 1021
Идиотизм
Вася
Безмасочник
А чо там поверять?