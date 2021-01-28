Происшествия
сегодня, 10:28
45-летняя женщина пострадала в аварии на улице Неделина
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек.
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Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 января в Липецке на проспекте 60-летия СССР столкнулись автомобили «Ниссан» под управлением 66-летнего мужчины и «Мазда» с 28-летним водителем. От удара «Мазда» столкнулась с «Ладой-Грантой» под управлением 19-летнего парня. В аварии пострадал водитель «Мазды» - он получил травмы, госпитализация мужчине не понадобилась.
В семь часов вечера на Боевом проезде 35-летяя женщина за рулем «Ауди» допустила наезд на 10-летнего мальчика. Ребенку оказали медицинскую помощь и отправили домой.
На улице Неделина столкнулись «ГАЗель» под управлением 49-летнего мужчины и автомобиль «Грейт Волл» с 26-летним водителем. В результате аварии 45-летняя пассажирка иномарки получила травмы.
На улице Краснознаменной 26-летняя девушка за рулем «Лады-Калины» допустила наезд на 38-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.
27 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2280 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девятерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1854 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксированы 44 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В семь часов вечера на Боевом проезде 35-летяя женщина за рулем «Ауди» допустила наезд на 10-летнего мальчика. Ребенку оказали медицинскую помощь и отправили домой.
На улице Неделина столкнулись «ГАЗель» под управлением 49-летнего мужчины и автомобиль «Грейт Волл» с 26-летним водителем. В результате аварии 45-летняя пассажирка иномарки получила травмы.
На улице Краснознаменной 26-летняя девушка за рулем «Лады-Калины» допустила наезд на 38-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.
27 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2280 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девятерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 53.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1854 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксированы 44 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Вован настоящий