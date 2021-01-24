Машина «скорой помощи» сгорела в Грязях

Пожар в служебной «ГАЗели» возник во время движения.

Утром 22 января в Грязях на улице Степана Разина загорелся автомобиль «скорой помощи».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, задымление в салоне автомобиля "ГАЗель" возникло во время движения. Автомобиль остановился, водитель и пассажиры вышли на улицу и попытались потушить возгорание самостоятельно.- К моменту прибытия отделения пожарных пламенем был объят весь автомобиль, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Кузов машины выгорел полностью Жертв и пострадавших нет.Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки автомобиля.