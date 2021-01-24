Происшествия

19 минут назад

Машина «скорой помощи» сгорела в Грязях

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#пожар #МЧС
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Машина «скорой помощи» сгорела в Грязях

Пожар в служебной «ГАЗели» возник во время движения.

Утром 22 января в Грязях на улице Степана Разина загорелся автомобиль «скорой помощи».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, задымление в салоне автомобиля "ГАЗель" возникло во время движения. Автомобиль остановился, водитель и пассажиры вышли на улицу и попытались потушить возгорание самостоятельно.

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- К моменту прибытия отделения пожарных пламенем был объят весь автомобиль, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. - Кузов машины выгорел полностью Жертв и пострадавших нет.

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Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки автомобиля.
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#пожар #МЧС
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Комментарии (2)

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Житель

7 минут назад
Эти несчастные машины удивительно как ещё работают! Денег нет на детали в медицине всегда, а на энтузиазме водителей долго не покатаешься.
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Чп

9 минут назад
Вакцины надеюсь тоже сгорели
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