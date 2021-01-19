Происшествия

8 минут назад

Любитель дрифта на заснеженных улицах получил 10 штрафов

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#нарушение ПДД #дрифт #опасная езда
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Полиция разыскала водителя «Мерседеса», похвалившегося опасной ездой в центре Липецка.

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Автоинспекция разыскала автомобилиста, ставшего героем публикации GOROD48. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и привлекли 28-летнего водителя «Мерседеса» к административной ответственности.

- Только за один вечер автоинспекторы составили на него десять административных материалов за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой, а также за управление автомобилем с излишне затонированными стеклами. Общая сумма штрафов составила 6 000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.
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#нарушение ПДД #дрифт #опасная езда
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