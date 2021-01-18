В Липецком облводоканале отвергли обвинения в гибели рыбы в реке Усмань

По мнению руководства предприятия, река и ранее имела такой же уровень загрязнения, но рыба в ней не гибла





- По предварительной версии, виновниками загрязнения водного объекта являются юридические лица ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья». В отношении водоканала и агрокомплекса проводятся проверочные мероприятия с привлечением специалистов ЦЛАТИ. Ситуация взята на контроль инспекторами Управления, - сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.



На подозрения Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ответили в Липецкоблводоканале.



- Липецкий областной водоканал согласно закону об охране природы, ведет контроль за качеством сбрасываемых сточных вод с целью недопущения негативного воздействия на окружающую среду. Ежемесячно подрядная организация производит отбор проб сточной воды для проведения химического анализа в аккредитованной лаборатории, - сообщил генеральный директор ОГУП «Липецкоблводоканал».



Забор воды для анализа производиться в трех точках: в месте сброса очищенных сточных вод в водоем, а также выше и ниже точки сброса. При сравнении результатов анализов было выявлено, что в точке расположенной выше значения показателей хуже, чем в точке ниже. Это легко объясняется тем, что сток с ОС разбавляет выброс, приходящий выше по течению.



Случай гибели рыбы на реке Усмань произошел впервые. За последние три года показатели химического анализа сточных вод практически не изменились. Так, к примеру, значение содержания нитратов в 2018 году составляло-18,7, в 2019-31,3 и в 2020-17,8. В связи с чем можно сделать вывод о том, что это не может быть причиной замора рыбы.



Да, действительно некоторые показатели наших анализов превышают норму, но мы регулярно оплачиваем негативное воздействие на окружающую среду. Эта плата подразумевает компенсацию за качество стоков сбрасываемых в водный объект. Кроме того, впервые за долгие годы реализуется большой проект по реконструкции очистных сооружений без участия федеральных средств. На строительство ОС в Усмани было выделено более 347 млн рублей из областного бюджета по инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Выполнение работ по модернизации очистных сооружений в города Усмани позволит проходить полный цикл очистки сточных вод перед сбросом в реку Усмань.



Как сообщал GOROD48 14 января сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на основании поступившего обращения провели рейдовый осмотр территории Воронежского биосферного заповедника. При обследовании акватории реки Усмань, расположенного на территории Липецкой области зафиксирован замор рыбы.- По предварительной версии, виновниками загрязнения водного объекта являются юридические лица ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Овощи Черноземья». В отношении водоканала и агрокомплекса проводятся проверочные мероприятия с привлечением специалистов ЦЛАТИ. Ситуация взята на контроль инспекторами Управления, - сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.На подозрения Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, ответили в Липецкоблводоканале.- Липецкий областной водоканал согласно закону об охране природы, ведет контроль за качеством сбрасываемых сточных вод с целью недопущения негативного воздействия на окружающую среду. Ежемесячно подрядная организация производит отбор проб сточной воды для проведения химического анализа в аккредитованной лаборатории, - сообщил генеральный директор ОГУП «Липецкоблводоканал».Забор воды для анализа производиться в трех точках: в месте сброса очищенных сточных вод в водоем, а также выше и ниже точки сброса. При сравнении результатов анализов было выявлено, что в точке расположенной выше значения показателей хуже, чем в точке ниже. Это легко объясняется тем, что сток с ОС разбавляет выброс, приходящий выше по течению.Случай гибели рыбы на реке Усмань произошел впервые. За последние три года показатели химического анализа сточных вод практически не изменились. Так, к примеру, значение содержания нитратов в 2018 году составляло-18,7, в 2019-31,3 и в 2020-17,8. В связи с чем можно сделать вывод о том, что это не может быть причиной замора рыбы.Да, действительно некоторые показатели наших анализов превышают норму, но мы регулярно оплачиваем негативное воздействие на окружающую среду. Эта плата подразумевает компенсацию за качество стоков сбрасываемых в водный объект. Кроме того, впервые за долгие годы реализуется большой проект по реконструкции очистных сооружений без участия федеральных средств. На строительство ОС в Усмани было выделено более 347 млн рублей из областного бюджета по инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Выполнение работ по модернизации очистных сооружений в города Усмани позволит проходить полный цикл очистки сточных вод перед сбросом в реку Усмань.