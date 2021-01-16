Коронавирус

сегодня, 11:34

От COVID-19 в Липецкой области за сутки умерли 4 человека

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#коронавирус
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От COVID-19 в Липецкой области за сутки умерли 4 человека

 154 человека заболели и 217 выздоровели

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 154 новых случаев коронавирусной инфекции, 217 человек после перенесенного COVID-19 выздоровели, чтверо от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирсная инфекция выявлена у 18 648 человек, 14 013 из них выздоровели, 325 человек умерли.

В России за сутки выявлены 24 092 случаев коронависрной инфекции, выздоровели 27 311 человек, 590 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 544 623 случай коронавирусной инфекции, 2 936 991 человек выздоровели, 65 085 человек от COVID-19 умерли.

1104
#коронавирус
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