Происшествия

сегодня, 10:07

Задержан липчанин, совершивший более тридцати краж из магазинов

14 1230
#кража
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Каждый раз он спокойно проходил через кассовую зону с украденным

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Оперативниками УМВД России по Липецку раскрыто хищение продуктов питания на общую сумму 2500 рублей, совершенное 29 декабря 2020 года из торгового зала сетевого магазина на площади Мира.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый. Им оказался неработающий 35-летний житель Липецка, подозреваемый еще в 34 аналогичных эпизодах.  В большинстве случаев злоумышленник действовал спокойно и уверенно, складывая похищенные товары в свой пакет или раскладывая их по карманам. Также невозмутимо и беспрепятственно молодой человек преодолевал кассовую зону.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий и следственных действий по установлению доказательной базы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
14 1230
#кража
1

Комментарии (14)

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Гость

4 минуты назад
У буржуев просто так не соскочишь. Сядет на пяторочку за Пятерочку))
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Житель

4 минуты назад
Выкидывают эти продукты в мусорку, а он без посредников напрямую, от производителя!
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ага

22 минуты назад
надо было жрать прямо в зале батончики, я постоянно вижу мамок с детьми, засовывают шоколадки им в куртку и жруших батончики
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Тимур

24 минуты назад
Ворует от того , что кушать нечего и работы нормальной нет , да таким помогать надо , а вот настоящих варюг почему то ни кто ни ловит которые миллиардами воруют , у одних пенсионеров триллионы умыкнули и все по закону .
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мальчиш-плохиш

24 минуты назад
А нацгвардию привлекали к задержанию? А военно воздушные силы? Ну теперь заживем,такого мафиози выловили!
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Житель

34 минуты назад
Понять и простить он же не пенсию у бабушки украл!
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Щит и меч

35 минут назад
Все повесят на бедолагу...
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Красавчик

45 минут назад
Потому что денег нету а вы держитесь
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Васильева

50 минут назад
Варакушка, масштаб не тот и делиться надо)))
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1

51 минуту назад
Жадность фраера сгубила
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