Происшествия
сегодня, 10:07
Задержан липчанин, совершивший более тридцати краж из магазинов
Каждый раз он спокойно проходил через кассовую зону с украденным
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Оперативниками УМВД России по Липецку раскрыто хищение продуктов питания на общую сумму 2500 рублей, совершенное 29 декабря 2020 года из торгового зала сетевого магазина на площади Мира.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый. Им оказался неработающий 35-летний житель Липецка, подозреваемый еще в 34 аналогичных эпизодах. В большинстве случаев злоумышленник действовал спокойно и уверенно, складывая похищенные товары в свой пакет или раскладывая их по карманам. Также невозмутимо и беспрепятственно молодой человек преодолевал кассовую зону.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий и следственных действий по установлению доказательной базы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в отдел полиции подозреваемый. Им оказался неработающий 35-летний житель Липецка, подозреваемый еще в 34 аналогичных эпизодах. В большинстве случаев злоумышленник действовал спокойно и уверенно, складывая похищенные товары в свой пакет или раскладывая их по карманам. Также невозмутимо и беспрепятственно молодой человек преодолевал кассовую зону.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий и следственных действий по установлению доказательной базы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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