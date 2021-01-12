НЛМК и НОВАТЭК подписали меморандум о сотрудничестве в области снижения воздействия на климат

Группа НЛМК и производитель природного газа ПАО «НОВАТЭК» подписали меморандум о сотрудничестве в области снижения воздействия на климат.



– Ключевая область сотрудничества – сокращение эмиссии парниковых газов. Группа НЛМК и ПАО «НОВАТЭК» планируют совместно тестировать технологии по улавливанию, использованию и хранению СО2, а также развивать и совершенствовать технологии производства водорода, его транспортировки, применения водородного топлива для снижения эмиссии парниковых газов. Кроме того, компании рассматривают разработку новых продуктов, необходимых для реализации низкоуглеродных технологий, – сообщает пресс-служба НЛМК.



Группа НЛМК к настоящему времени добилась существенного сокращения эмиссии СО2, и входит в число глобальных лидеров отрасли по уровню эмиссии на тонну стали. За последние пять лет на фоне роста производства Группа НЛМК сократила уровень эмиссии СО2 на тонну стали на 3% – с 2,04 тонн в 2015 г. до 1,98 в 2019 г. – и ставит цель дальнейшего сокращения до 1,91 тонны (еще на 3,5%) к 2023 г.

