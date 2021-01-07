Водитель, попавший в ДТП у новогодней елки, был пьян

Его пассажир получил травмы.

Накануне ночью автомобиль, двигавшийся в сторону площади Революции, на полном ходу выскочил на пешеходную часть дороги и врезался в столб . От удара авто отбросило на противоположную сторону дороги.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рублем был 31-летний житель Данковского района. С ним ехал 43-летний пассажир, который пострадал в ДТП. Мужчину отвезли в больницу.В отношении водителя были составлены два административных протокола по статьям 12.33 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и 12.8 ч.1. «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».





В полиции также предупредили липчан о том, что с 8 по 10 января в регионе начнутся рейды по выявлению водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения - это одно из самых грубых нарушений ПДД.



