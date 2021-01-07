Происшествия

сегодня, 11:17

Водитель, попавший в ДТП у новогодней елки, был пьян

10 1846
#ДТП
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Его пассажир получил травмы.

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Накануне ночью автомобиль, двигавшийся в сторону площади Революции, на полном ходу выскочил на пешеходную часть дороги и  врезался в столб. От удара авто отбросило на противоположную сторону дороги.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, за рублем был 31-летний житель Данковского района. С ним ехал 43-летний пассажир, который пострадал в ДТП. Мужчину отвезли в больницу.

В отношении водителя были составлены два административных протокола по статьям 12.33 «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и 12.8 ч.1. «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».


В полиции также предупредили липчан о том, что с 8 по 10 января в регионе начнутся рейды по выявлению водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения - это одно из самых грубых нарушений ПДД.


10 1846
#ДТП
1

Комментарии (10)

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К. В.

23 минуты назад
Сколько трагедий случается по вине пьяных водителей, и все равно жизнь ничему не учит, выпил и за руль, авось пронесёт. Недавно пьяная нелюдь на улице Зеленой исковеркала жизнь целой семье! А Вы люди все власть ругаете то отбойника нет, то дороги нечищены, мол поэтому и трагедия случилась. Я хочу спросить Вас - а водку Вам в горло Путин заливает, а потом наверно под дулом пистолета за руль гонит? НАДО ПРОВОДИТЬ НАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ЩА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ТЮРЕМНОМ СРОКЕ ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ, ПОПАЛСЯ - 5 ЛЕТ РЕАЛЬНОГО СРОКА БЕЗ ВАРИАНТОВ.
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Вован настоящий

28 минут назад
Синерылыго на кичу, машину на металлом, на эти деньги восстановить столб
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Паша

28 минут назад
Не понятно зачем предупреждать о 3-х дневном рейде , почему не проверять каждый день,по городу опять тонировок и ксенон в фарах(слепят особенно вечером)стоит ГИБДД и не останавливают.ждут когда рейд будет по тонировке и ксенону...
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Лена

33 минуты назад
Приехал из Данкова потусоваться и нажрался.
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Сочи

34 минуты назад
Перри Мейсон, забыл с тобой посоветоваться, Знайка великий
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Ковид диссидент

39 минут назад
гость, ты не из Липецка. Ты засланный мировым правительством
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Перри Мейсон

47 минут назад
Этот видимо неграмотный,не знал что проверка с восьмого)))
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Перри Мейсон

52 минуты назад
Кто бы сомневался,это ж Липецк)))!
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гость

53 минуты назад
А столб был пластиковый ? Уваркина лично вкопывала !?
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Ковид диссидент

56 минут назад
Его мировое правительство бухать заставило. Понять, простить
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