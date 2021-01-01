Как изменится в 2021 году жизнь пенсионеров, работающих, ипотечников, владельцев жилья

В 2021 году в силу вступают несколько десятков изменений законов. Изменятся цены на алкоголь и сигареты, МРОТ рассчитают по-новому, женщинам станут доступны новые профессии, мат в соцсетях станет вне закона, в июле традиционно повысят тарифы за коммунальные услуги – GOROD48 рассказывает о самых важных изменениях в 2021 году.

С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам (пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца) проиндексируют на 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. В Липецкой области прибавку к пенсии получат более 281 тысячи неработающих пенсионеров. В результате страховая пенсия по старости вырастет в среднем по области на 965 рублей, а ее средний размер составит 16 279 рублей. При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера его страховой пенсии. Наряду с пенсиями многие, например, ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — их повысят с 1 февраля. На сколько — определят, исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. А вот социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии, - проиндексируют с 1 апреля. Работающим пенсионерам выплата пенсии осуществляется без индексации. Однако, когда пенсионер прекратит трудовую деятельность, он будет получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. При этом размер пенсии с учетом пропущенных с 2016 года индексаций будет рассчитываться, как и ранее - через три месяца, но с доплатой пенсии в увеличенном размере с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

В 2021 году материнский капитал проиндексируют на 3,7%. Его размер составит 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго. При этом если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер доплаты на второго составит 155 550 рублей. Первый сертификат на маткапитал был выдан в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки составлял 250 тысяч рублей. Деньги можно направлять на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов, а также получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до трех лет. Помимо этого, с 2020 года материнский капитал разрешается потратить на строительство жилого дома на садовом участке.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) будут рассчитывать по новой методике. Правительственный законопроект об этом был принят в декабре 2020 года. Теперь МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (то есть суммы, когда половина населения получает больше, половина — меньше). Прожиточный минимум будут устанавливать раз в год в процентах (44,2%) от среднедушевого медианного дохода. МРОТ рассчитают в процентах (42%) от медианной заработной платы за предшествующий год. Таким образом, федеральный МРОТ в 2021 году составит 12 792 рубля (в 2020 – 12 130 рублей), а прожиточный минимум в целом по РФ - 11 653 рубля (рост на 3,7%). Кроме того, для расчета прожиточного минимума будут установлены коэффициенты для всех регионов, чтобы власти на местах не могли его занизить. Прожиточный минимум используется для назначения мер социальной поддержки, а также для расчета региональной и федеральной доплат к пенсиям, и его повышение по замыслу законотворцев приведет к тому, что большее количество людей смогут получать доплаты к пенсии, претендовать на социальную помощь и пособия.

С 2021 года по инициативе Минтруда россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии. Те, кому исполнится 45 лет, станут раз в три года получать уведомления Пенсионного Фонда России через портал Госуслуг – сообщения придут автоматически, никаких заявлений подавать не требуется. Получить данные можно будет через личные кабинеты на сайтах Пенсионного фонда и Единого портала государственных услуг, а также в отделении Пенсионного фонда. При этом, уведомления не будут отправлять гражданам, которые уже получают пенсии, например, по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда.

В 2021 году увеличат выплаты детям с 3 до 7 лет, однако эти изменения коснутся не всех семей. Так, в 2020 году размер финансовой поддержки составлял половину величины прожиточного минимума на ребенка за 2-й квартал 2019 года. В Липецкой области это 9726 рублей. Размер выплаты - половина величины прожиточного минимума для детей за 2 квартал предыдущего года, в нашем регионе это 4920 рублей. В 2021 году повышенные выплаты предусмотрены для семей, доходы которых даже после получения этой выплаты так и не превысили планку в размере одного прожиточного минимума в регионе (в 2021 году для расчетов будет использоваться прожиточный минимум за 2 квартал 2020 года). Для семей, у которых с учетом выплат на детей с 3 до 7 лет доход на одного человека становится выше прожиточного минимума, размер пособия в 2021 году останется таким же – 50% прожиточного минимума в регионе.

Для получения субсидии по ЖКХ больше не нужно доказывать отсутствие задолженности – предоставлять квитанции и чеки, которые подтверждают оплату услуг. В силу вступают отдельные положения федерального закона № 442-ФЗ, который вносит изменения в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса РФ. Теперь гражданам, которые имеют право на субсидию, не нужно брать справку об отсутствии задолженности по платежам. Информацию о наличии у граждан такой задолженности региональный орган исполнительной власти или управомоченное им учреждение будет получать из государственной информационной системы ЖКХ. С 1 января субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года. До включения этой нормы предусматривалось, что субсидию предоставляют при отсутствии у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключения и (или) выполнения гражданами соглашений. Наличие обычной текущей задолженности не может быть причиной для отказа в предоставлении субсидии при первичном обращении за ней, но может повлечь приостановление выплаты в дальнейшем, после назначения меры поддержки.

Финансы, доходы и налоги

С января вводится новая ставка НДФЛ – 15%. Платить НДФЛ по повышенной ставке 15% нужно будет с доходов, которые превышают 5 миллионов рублей в год (около 417 тысяч рублей в месяц). Доходы до 5 миллионов рублей по-прежнему облагаются по ставке 13%. В законе предусмотрено несколько исключений. Ставка 13% сохранится независимо от дохода, если он был получен от продажи личного имущества (кроме ценных бумаг) или в виде страховых или пенсионных выплат. Деньги, которые казна получит за счет налогов богатых, будут направляться на лечение детей с редкими (орфанными) заболеваниями.

С 2021 года доходы по вкладам (остаткам на счетах) будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Правда, доход, облагаемый налогом, будет взиматься со вкладов на общую сумму свыше 1 000 000 рублей. Также налогом на доходы физлиц будут облагаться не все проценты по вкладам, суммарно превышающим 1 миллион рублей, а лишь доход за вычетом так называемого необлагаемого процентного дохода. Размер этого необлагаемого дохода зависит от ключевой ставки по состоянию на 1 января соответствующего года. Например, у физического лица с начала 2021 года открыт рублевый вклад в размере 1,5 миллиона рублей, ставка по вкладу 5% годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия, который заканчивается 1 декабря. Его процентный доход составит 68 750 рублей. Если предположить, что ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года – 4,25%, тогда необлагаемый процентный доход за год составит 42 500 рублей. В итоге владельцу вклада необходимо будет заплатить налог с 26 250 рублей – это 3 412,5 рубля. Непосредственно с тела вклада налоги не удерживаются, поскольку они являются имуществом вкладчика. При расчете процентного дохода не будет учитываться доход по рублевым счетам, открытым менее чем под 1%. Таким образом, из расчета полностью исключены зарплатные счета, ставка по которым не превышает 1%. Проценты по валютным вкладам для расчета налога будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения дохода. Впервые налог придется заплатить за 2021 год - налоговые уведомления придут в 2022 году. Рассчитывать налог будут органы Федеральной налоговой службы на основе сведений банков. Подавать налоговые декларации в связи с получением процентных доходов по вкладам не потребуется.

С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на упрощённую систему налогообложения, патентную систему налогообложения, применение налога на профессиональный доход. Тех, кто не успели этого сделать, с 1 января автоматически переведут на общий режим налогообложения.

Страховые и пенсионные взносы предпринимателей в 2021 году не будут повышаться, а останутся на прежнем уровне (обычно, взносы для ИП каждый год повышаются). Отказ от их индексации по установленному ранее порядку позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии, отмечает Минфин. Прежней останется и доплата 1% в Пенсионный Фонд с годового дохода предпринимателя, если он превысит 300 000 рублей (25 тысяч рублей в месяц). Начиная с 2022 года индексация платежей будет возобновлена, однако на меньшие суммы, чем предполагалось ранее до ухудшения ситуации в экономике.

С января 2021 года начинает действовать закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Он касается тех компаний, 90% доходов которых поступают от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению. Налог на прибыль для них снижается с 20 до 3%, страховые взносы — с 14 до 7,6% (на пенсионное страхование — 6%, на медицинское страхование — 0,1%, на социальное — 1,5%). Если компании попадают в реестр производителей софта, они могут претендовать на отмену нулевого НДС на продажу своего ПО.

С 2021 года сокращается минимальный срок владения жильем, после которого можно не платить НДФЛ при продаже – с 5-ти до 3 лет. Прежде такой срок действовал при наследовании или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, в результате приватизации, в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивением. Это понижение коснулось также домов и комнат, но при одном условии: продается единственное жилье, которое имеется в собственности. Если во владении есть второй объект, то с его продажи НДФЛ уже уплачивается.

В 2021 году произойдет очередное повышение платы за коммунальные услуги – рост платы за услуги ЖКХ произойдет с 1 июля и будет колебаться от 3,4% до 6,5%. Для Липецкой области индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составит 4%.

10 января в силу вступят поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» - новые правила связаны с оборотом наличных средств. С одной стороны, из перечня для контроля исключены операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков разного достоинства. С другой стороны, усиливается контроль за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными деньгами свыше 600 тысяч рублей. Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнёрства. Под контролем окажутся почтовые переводы от 100 000 рублей и выше. В том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму. Проверят снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Это произойдёт, если речь идёт о суммах более 100 000 рублей. Контролировать будут и ставки выше 600 тысяч рублей. Попадут под контроль наличные и безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью — для этого сумма должна превышать три миллиона рублей.

С июля в России начнет действовать закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который значительно упростит жизнь предпринимателей и снимет необоснованное и излишнее давление на бизнес в виде всевозможных проверок. Новыми нормами вводится запрет на проведение любого контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного включения сведений о нём в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Генпрокуратура изменила порядок работы с Единым реестром проверок: теперь он называется «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». Обновлённый реестр будет содержать информацию обо всех вводимых вышеуказанным ФЗ новых видах мероприятий: контрольной закупке, мониторинговой закупке, выборочном контроле, инспекционном визите, рейдовом осмотре, документарной проверке, выездной проверке, выездном обследовании, наблюдении за исполнением обязательных требований. В связи с этим будет технически исключена возможность внесения соответствующих сведений «задним числом». Система контрольно-надзорной деятельности России будет базироваться на риск-ориентированном подходе. Согласно ему, будут введено шесть категорий риска возможного причинения вреда - от низкого до чрезвычайно высокого. И, например, при категории низкого риска проверки такого объекта могут не проводиться несколько лет.

Трудовые отношения

С 1 января вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые определяют нормы дистанционной работы. Эти поправки регулируют права и обязанности работника, работающего удалённо (дистанционно) - рабочее время и порядок учёта рабочего времени, заработную плату, электронный документооборот компании и пр. Документ вводит такие понятия, как дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа – то есть «удаленка» предполагается трех типов. Так, работодатель в случае чрезвычайных ситуаций получит право переводить сотрудников на удалёнку без их согласия. Правда, он должен обеспечить сотрудников всем необходимым оборудованием. Более того, в законе чётко указывается, что перевод на удалённую работу не может быть основанием для понижения зарплаты. В случае болезни работающий дома человек сможет направить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности и открыть больничный. Правила увольнения тоже станут понятнее. Если сотрудник не выходит на связь более двух дней, то работодатель сможет расторгнуть с ним трудовой договор. «Предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости. Важно, что закон напрямую касается тех, кому сложно конкурировать на рынке труда, – людей с ограниченными возможностями, женщин с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В федеральных министерствах и региональных органах исполнительной власти в рамках реформы по оптимизации госаппарата сократят часть чиновников. В федеральных министерствах и регионах планируется сократить 5-10% должностей чиновников: в центральном аппарате федеральных министерств и ведомств сократят 5% сотрудников, в территориальных органах — 10%. Сокращения будут проходить в том числе за счет вакантных должностей. Предполагается, что оптимизация приведет к повышению эффективности работы госаппарата. Необходимые сокращения планируют провести до 1 апреля. Также установлена минимальная численность сотрудников подразделений министерств (не менее 40 человек), служб и агентств (не менее 25 человек), отделов департаментов или управлений (не менее пяти человек) и самостоятельных отделов (не менее 10 человек).

С января 2021 года тем, кто впервые устраиваются на работу, перестанут выдавать бумажные трудовые книжки, их будут оформлять только в электронном виде. Работникам, у которых уже имеется бумажная трудовая книжка, ее могут сохранить – в этом случае они должны сообщить работодателю, в каком виде хотят иметь трудовую книжку.

В России сокращается перечень профессий с вредными или опасными условиями, недоступных для женщин - теперь в этом списке не 456, а 100 пунктов. Так, под запрет попали горнодобывающая промышленность, работа в шахтах, отдельные виды химического производства (работа с ртутью, хлором, фтором и другими токсичными веществами), нефте- и газодобыча и иные, связанные с опасными условиями труда профессии. В текстильной промышленности женщин не возьмут заниматься первичной обработкой хлопка и кожевенным производством, а в пищевой, например, заготовкой льда. Останется ограничение на работы, выполняемые при строительстве метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений спецназначения. В блоке «Металлообработка» и «Цветная металлургия» сохранится ограничение на выполнение женщинами литейных и сварочных работ, а также работ на доменном производстве и производстве цветных и редких металлов. Однако женщина сможет стать парашютистом, машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей, трактористом, дальнобойщиком, членом палубной команды корабля, ее допустят к верхолазным работам на высоте более 10 метров. «Дело в том, что за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд», - пояснили в пресс-службе Минтруда.

С января гостиницы начинают работать по новым правилам. Так, для каждой из гостиниц должна быть установлена определенная категория и получено соответствующее свидетельство. Только при наличии этого документа гостиница имеет право оказывать свои услуги. За отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Исключение на год - до января 2022 года - сделали для гостиниц, в которых 15 и меньше номеров. В больших гостиницах (50 номеров и более) ресепшн должен работать круглосуточно. Режим работы ресепшена для маленьких отелей определяют их владельцы. Одно из важнейших нововведений касается заселения детей - если с ними нет законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов). Теперь, если они без родителей, придется оформлять нотариальное согласие. Например, если преподаватель везет подростков на конкурс, или ребенок поехал в другой город на экскурсию с бабушкой (школьный учитель, тренер и бабушка не являются законными представителями ребенка), потребуется оформить согласия у нотариуса.

С января обновляется перечень лицензионных требований, предъявляемых к тому, кто хочет быть организатором азартных игр. Также устанавливаются новые правила подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе. Дополнительные требования касаются в основном аспектов деятельности таких компаний в онлайне. Организаторы азартных игр должны будут использовать для каждого вида оказываемых услуг, указанных в лицензии, не более одного доменного имени. Для приема интерактивных ставок и выплаты выигрышей потребуется использоваться банковский счет, который открыт в центре учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов, участником или учредителем которого является саморегулируемая организация (СРО). Информация о принятых интерактивных ставках, выплаченных и невыплаченных выигрышах, а также о развитии и об исходе событий, от которых зависит результат пари, должна будет храниться на территории России. Установлены также требования к размещению организатором азартных игр на своем сайте необходимой информации – там должны размещаться правила игр, приема ставок и выплаты выигрышей, а также копия решения о приеме компании в члены СРО.

Торговые и рыночные отношения

В январе 2021 года повышаются акцизы на сигареты и алкоголь. Рост акцизов на сигареты будет существенно выше инфляции и составит 20% - на папиросы и сигареты он составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку. В среднем это приведет к подорожанию пачки сигарет на 20 рублей. Акциз на алкоголь вырастет меньше - на 4%, или примерно 1 рубль за каждый литр. Однако с начала 2021 года все реализуемое в России спиртное — как импортное, так и произведенное внутри страны — будет продаваться с едиными федеральными специальными марками «Гознака». Сейчас отечественный алкоголь маркирует Росалкогольрегулирование, на импортном спиртном используют акцизные марки таможенных органов.

Вступают в силу новые правила торговли. Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к работе продуктовых магазинов и рынков. Так, запрещается продажа продуктов питания с истекшим сроком годности. Они должны быть изъяты из торгового зала и размещены отдельно. Нельзя продавать продукцию с признаками микробиологической порчи: позеленевшие клубни картофеля, повторно размороженную и замороженную рыбу или мясо, яйца с загрязненной скорлупой и другими дефектами, порезанные бахчевые культуры (арбузы, дыни и т. п.). Не должны продаваться товары без сопроводительных документов или имеющие несоответствующие органолептическим показателям и техническим регламентам России, также запретят взвешивать без упаковки пищевую продукцию, непосредственно употребляемую в пищу без какой-либо предварительной обработки. Держать животных и птиц в торговых объектах запрещается. Роспотребнадзор актуализировал санитарные правила специально для торговли в нестационарных объектах и на ярмарках. Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия в таких местах можно продавать только в упакованном виде. Торговые палатки, киоски, торговые павильоны и другие сооружения должны быть обеспечены раковинами для мытья рук. Кроме того, нестационарные торговые объекты, в том числе и при организации ярмарок, должны размешаться в местах, расположенных на расстоянии не более 100 метров от туалета. Новые СанПиНы допускают работу продуктовых магазинов в многоквартирных домах. Но погрузку и разгрузку продуктов разрешают только с торцов жилых зданий и со стороны автодорог.

С нового года ресторанам запрещено добавлять в заказ чаевые, комиссии и доплаты, «не относящиеся к стоимости продукции, указанной в меню». При этом заведения должны информировать клиентов о способах приготовления блюд и ингредиентах. Рестораны могут оказывать и дополнительные услуги (например, живое выступление музыкантов), но клиента нужно предупредить об их цене. Кроме того, посетитель вправе отказаться от таких услуг, а если они уже оплачены – потребовать вернуть деньги.

Маркировка товаров легкой промышленности с 1 января становится обязательной - продавать товары без специальных цифровых кодов будет невозможно. Необходимо будет промаркировать изделия из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажные вещи машинного или ручного вязания, пальто, куртки, ветровки, постельное и столовое белье и так далее. Участники оборота товаров будут обязаны вносить в систему «Честный знак» сведения о маркировке этих товаров, а также о вводе в оборот, их обороте и выводе из оборота. До 1 февраля разрешена маркировка остатков, нереализованных до 1 января.

С 1 января 2021 года начинается обязательная маркировка ювелирной продукции. После Нового года ювелирные изделия в рознице будут продаваться со специальным штрих-кодом на этикетке. Отсканировав этот код смартфоном, любой покупатель сможет получить информацию по всей производственной цепочке – от месторождения металла и камней до витрины ювелирного магазина. Оборот изделий без маркировки в рамках переходного периода будет разрешен до 1 июля 2021 года, после этой даты - только оборот маркированных ювелирных изделий. Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли - государственная система прослеживаемости позволит эффективно выявлять потенциальных нарушителей на всех этапах - от добычи драгметаллов до производства и продажи ювелирного украшения.

Обязательную предустановку российского программного обеспечения на продаваемые в России гаджеты - продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, - перенесли с 1 января на 1 апреля. Изначально закон должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но в марте 2020 года Госдума сдвинула этот срок на 1 января 2021 года. Кроме того, закон предусматривает, что предварительно установленные программы для ЭВМ, используемые потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к информации на сайтах в интернете, должны обеспечивать возможность использования по умолчанию российской поисковой системы, а также системы, страной происхождения которой являются другие государства - члены ЕАЭС. Эта норма начнет действовать с 1 июля 2021 года.

В наступившем году в России появятся новые формы аптек – новую классификацию аптечных организаций разработал Минздрав. Все аптеки будут разделены на самостоятельные и являющиеся структурным подразделением медицинской организации. Так, аптеки, аптечные пункты и аптечные киоски останутся, но появится новый вид – «Индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на фармацевтическую деятельность (аптека индивидуального предпринимателя)». Самостоятельные аптеки будут - готовых лекарственных форм, производственными с правом изготовления лекарственных препаратов и производственными с правом изготовления асептических лекарственных препаратов. Аптекам, которые относятся к структурному подразделению медицинской организации позволят быть производственной аптекой с правом изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов. Аптечные пункты и аптечные киоски останутся самостоятельными фармацевтическими торговыми точками. ИП-«аптечники» смогут лишь продавать готовые формы.

С января 2021 года федеральные высокотехнологичные медцентры и клинические базы медуниверситетов будут финансировать напрямую из федерального ФОМС, без посредников. Порядок установления тарифов на оплату такой медпомощи будет устанавливать Правительство РФ в составе базовой программы ОМС. Таким образом, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, наукоемкие медцентры будут защищены от того, что на региональном уровне могли не получить должного финансирования. Качество оказания медицинской помощи от этого должно вырасти, потому что объемы финансирования будут выше и меньше будет проволочек, а граждане, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи, смогут получать ее в любом регионе.

Гражданские отношения

С января 2021 года в России начинают действовать новые правила противопожарного режима. Они конкретизируют ранее существующие требования на основании причин и последствий крупных пожаров. Ряд нововведений коснется как жильцов многоквартирных, так и частных домов. Например, жителям многоквартирных домов запретят хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Теперь никаких солений, банок, мебели и прочих личных вещей там быть не должно. Новые правила также запретят гражданам оставлять без присмотра на балконах и лоджиях свечи и непотушенные сигареты. Решетки на окнах подвалов, которые являются аварийными выходами, должны открываться. Также в многоквартирных домах запретят эксплуатацию неисправных газовых приборов без прохождения технического обслуживания. Отдельный раздел регулирует жизнь владельцев частных домов, огородников и дачников. Правила разъясняют, как разводить костер и использовать открытый огонь, соблюдая необходимые меры безопасности. Правила рекомендуют разводить костер минимум в 20 метрах от дома, огонь в мангале – в 10 метрах от дома, в отдельных случаях – в 7 метрах. При этом необходимо под рукой иметь первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой; в идеале – огнетушитель. Более жесткие требования могут вводиться на случай сухой, жаркой, чрезмерно ветреной погоды. С новыми запретами и ограничениями столкнутся курильщики. С 1 января вступает в силу запрет на курение на территории медицинских учреждений, торговых точек, баз и складских помещений. Там курить будет можно только в специально предназначенных для этого местах, которые должны обозначаться табличкой «Место для курения». Также по закону нельзя будет курить на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, и вне специально оборудованных мест в период уборки зерновых культур и заготовки кормов. Новые требования появляются и к установке новогодней елки. Она не должна загромождать эвакуационные пути, а также ее следует ставить на расстоянии одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования. Основание для дерева должно быть устойчивым.

Дачники, представители гаражных кооперативов, жители коттеджных поселков с конца марта 2021 года смогут заказывать проведение комплексных кадастровых работ. Инициировать их смогут как председатели объединений, так и непосредственно обитатели товарищества. Сейчас комплексные кадастровые работы могут инициировать только органы местного самоуправления или исполнительной власти региона или территории. Однако если у органов власти нет финансовой возможности, то такие работы не проводятся. Главное отличие комплексных кадастровых работ от просто кадастровых работ заключается в том, что комплексные проводятся одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах определенной территории. Если в населенном пункте, садоводческом или огородническом товариществе есть земельные участки, границы которых не установлены либо внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с ошибкой, то каждому владельцу не придется обращаться, например, за межеванием участка отдельно – такие работы проведут в комплексе для всех членов объединения.

Водители больше не обязаны покупать готовые автомобильные аптечки – комплектовать такую аптечку им разрешили самостоятельно. Главное, чтобы аптечка соответствовала требованиям к ее содержимому: в ней должны находиться две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, марлевые бинты шириной 5 и 7 см четыре и три штуки соответственно, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы. Все медизделия могут быть в составе комплекта до истечения своего срока годности. Пользоваться готовыми аптечками, собранными до конца 2020 года, можно еще три года.

С марта техосмотр будет проводиться по новым правилам. С этого времени предусматриваются фотофиксация процедуры ТО и перевод диагностических карт в электронный вид. Так, при проведении техосмотра в обязательном порядке делаются две фотографии: до и после диагностики. Эти фотографии вместе с координатами места съемки вносятся в единую автоматизированную информационную систему техосмотра ЕАИС ТО. Перед началом диагностики в соответствии с новыми правилами, оператор должен убедиться в соответствии идентификационного номера автомобиля или кузова, рамы, кабины тому, что написано в свидетельстве о регистрации или паспорте транспортного средства. Аннулировать диагностическую карту сможет орган государственного надзора - в данном случае это ГИБДД - если установит, что автомобиль не проходил диагностики, или было выявлено несоответствие машины требованиям безопасности, но на нее все равно оформили диагностическую карту.

Роскомнадзор будет следить за всеми сайтами, на которых россияне могут общаться. Это значит, что владельцы таких сайтов обязаны уведомить об этом государство. Уведомление владельцы сайтов могут подать по собственной инициативе или по требованию Роскомнадзора, если к нему обратятся из правоохранительных органов

В 2021 году мату в соцсетях поставят заслон - Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий соцсети находить и блокировать публикации с незаконным контентом. В итоговом варианте документа под запрет также подпадают и посты с нецензурной лексикой. Соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны мониторить контент. Признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр будет Роскомнадзор. Соцсети обяжут выявлять материалы с детской порнографией, информацией об изготовлении наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, экстремизмом и расизмом. В документе отдельно говорится о запрете на «материалы, содержащие нецензурную брань» - такое правило действует сегодня для официальных СМИ, телевидения, радио. Кроме того, соцсети будут обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей. Закон предположительно должен вступить в силу с 1 февраля 2021 года.

С 1 января вступают в силу новые правила охоты. Документ определяет требования к охоте, к отлову и отстрелу охотничьих животных, регулированию их численности, использованию световых приборов и тепловизоров, применению механических транспортных средств и летательных аппаратов. Так, появились новые правила охоты на пушных животных. Теперь разрушение плотин и хаток для установки самоловов, а также раскопка нор для оказания помощи собакам, находящимся в норе, разрешена лишь частично. К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами. Изменились разрешенные сроки охоты на отдельных животных. Новыми правилами устанавливаются дополнительные меры для обеспечения безопасности лиц во время пребывания в охотничьих угодьях. Например, охотиться в темное время суток разрешено только в одежде повышенной видимости (среди допустимых цветов – красный, желтый, оранжевый), оснащенной светоотражающими элементами. Расширен перечень полномочий инспекторов охотничьего надзора.

С 1 января начинают действовать новые условия для получения сельской ипотеки. Ее действие распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек, получить такую ипотеку можно под льготную ставку от 0,1% до 3% годовых. В обновлённых условиях программы появилось право на использование средств материнского капитала для первоначального взноса. Раньше такого запрета не было, однако банки могли отказать заёмщику, сославшись на отсутствие этой нормы в правовом акте. Кроме того, расширены возможности граждан, которые уже имеют землю и планируют взять кредит на строительство дома. Теперь им не обязательно обладать правом собственности на этот участок. Будет достаточно договора аренды.

Региональные изменения

С 1 января в Липецкой области появится управление социальной политики – новое управление появится в результате оптимизации: переименованное управление социальной защиты Липецкой области получит также функции упраздненного управления труда и занятости. В областной администрации пояснили, что решение о преобразовании структур было принято для оптимизации расходов на содержание государственных гражданских служащих в регионе, а также для совершенствования работы с гражданами. Смена и слияние управлений не потребует увеличения штата и выделения дополнительных средств из областного бюджета.

С 1 января в Липецкой области подорожает проезд в электричках - вступает в действие новый тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в соответствии с приказом управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 18 декабря 2020 года № 32-ц «Об установлении тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении». За одну десятикилометровую зону он составит 20 рублей против предыдущих 19 рублей 50 копеек. Повышение составит 2,6%.

С 11 января оплачивать проезд в общественном транспорте можно будет с использованием электронных средств платежа бесконтактным способом: бесконтактными банковскими картами MasterCardPayPass, VISA PayWave, МИР, а также с помощью мобильных платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Стоимость поездки при ее оплате банковской картой в Липецке составит 21 рубль.

С 1 января 2021 года на территории Липецкой области продавать алкогольную продукцию смогут только те, кто имеет зал обслуживания посетителей не менее 50 квадратных метров. Торговые точки, которые не смогут соответствовать этим требованиям, должны прекратить деятельность или перепрофилироваться под магазин.

С 1 февраля вступает в силу постановление об учреждении почетного знака администрации Липецкой области «Во славу земли Липецкой». Этот знак станет формой поощрения граждан, внесших большой вклад в развитие экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, охраны здоровья и обеспечения экологической безопасности, законности, правопорядка и общественной безопасности, государственного и муниципального управления, за осуществление благотворительной и иной деятельности, способствующей процветанию Липецкой области.